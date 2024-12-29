Продается суперджип – отечественный на 100%!

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Внедорожник на агрегатах ГАЗ и ЗИЛ с тракторным мотором продают за 1 млн рублей

В Мариинске Кемеровской области на продажу выставили любопытную самоделку. Не указано, какая рама легла в основы машины, но все остальное скомпоновано по вполне закономерным (и прекрасным) канонам внедорожной кулибинщины. Судя по всему, принципом тут было «ни грамма иностранного». Например, колеса – сельскохозяйственные шины 21.3R24 на разборных дисках.

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Мосты и раздатка – ГАЗ-66, коробка передач и кардан – ЗИЛ-131, а двигатель – дизель СМД-18, с 1950-х годов применяемый на различной тракторной технике СССР. Можно было бы долго рассказывать про его ресурс, но лучше посмотрите на отношение литража и мощности: 6,3 л, 100 л.с. Как вы понимаете, он практически вечный.

Также в комплектацию входят насос-дозатор рулевого управления и люк «полноразмерный электрический с микроавтобуса». Сколько там мест в салоне, мы не знаем, но места хватит всем – самых шумных можно отсадить в открытый грузовой отсек.

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Пробег, судя по объявлению, составляет всего 1500 км. Строился аппарат «для души» и выездов на рыбалку, отлично подойдет «любителям поездок за шишкой», что бы это ни значило. Документов на него нет (что совершенно логично), но «если нужно, можно оформить как спортинвентарь». Стоит этот спортивный снаряд совсем недорого – 1 млн рублей. Впрочем, продавец готов к срочной продаже и обмену, так что не удивимся, что этот красавец уже нашел новый дом.

Источник: Дром

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
29.12.2024 
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