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Крупнейший в Европе производитель мотоциклов оказался на грани банкротства

Долг в 3 млрд долларов вынудил KTM отказаться от разработки новых моделей

Компания KTM столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, которые привели к необходимости приостановить разработку новых моделей для чемпионата мира MotoGP. Долг KTM достиг колоссальных 2,9 миллиарда евро.

В ответ на нарастающие финансовые проблемы руководство компании приняло решение о добровольной реструктуризации. Цель этого шага – избежать банкротства и защитить свои активы. В рамках реструктуризации KTM планирует передать свое гоночное подразделение в состав дочерней компании KTM Racing GmbH.

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Одним из наиболее заметных последствий финансовых трудностей стало приостановление разработки новых гоночных моделей для MotoGP. Несмотря на заверения руководства о том, что KTM примет участие в гонках 2025 года, организаторы MotoGP выражают сомнения в этом.

KTM разрабатывает новый стратегический план, который должен помочь компании справиться с текущими вызовами. Одним из ключевых аспектов этого плана является отделение гоночного отдела от основной структуры компании.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Количество просмотров 203
08.12.2024 
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