#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Конкуренция и слабая экономика: аналитик указала на причины кризиса автопрома

Немецкий автопром переживает сильнейший за всю историю кризис

Индекс делового климата автопромышленности Германии в ноябре снизился почти на 4 пункта, достигнув отметки -32,1 пункта. Об этом сообщает мюнхенский Институт экономических исследований Ifo.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новые поправки в Техрегламент: «свапать» моторы запретят

Аналитик Анита Вельфл к основным причинам такой негативной динамики отнесла высокий уровень конкуренции с иностранными производителями, а также переориентирование глобального рынка на зеленую повестку.

«Отрасль оказалась зажатой в тисках трех факторов – масштабной трансформации, огромной конкуренции и слабой экономики», – подчеркнула немецкий аналитик.

А в настоящее время новых заказов недостаточно, чтобы обеспечить полную загрузку производственных мощностей, констатировала Вельфл. В 2024 году ряд ведущих немецких автобрендов столкнулись со снижением чистой прибыли.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

По итогам первых девяти месяцев показатель Mercedes-Benz Group упал на 31% в сравнении с 2023 годом и опустился до уровня в 7,8 млрд евро. Операционная прибыль Porsche сократилась в III квартале текущего года на 41%. Серьезные проблемы у Volkswagen – топ-менеджмент намерен закрыть заводы в нескольких городах. Это грозит потерей рабочих мест для 10 тысяч сотрудников.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ifo.de

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 96
05.12.2024 
Фото:freepik / usertrmk
Поделиться:
Оцените материал:
0