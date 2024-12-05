Конкуренция и слабая экономика: аналитик указала на причины кризиса автопрома

Немецкий автопром переживает сильнейший за всю историю кризис

Индекс делового климата автопромышленности Германии в ноябре снизился почти на 4 пункта, достигнув отметки -32,1 пункта. Об этом сообщает мюнхенский Институт экономических исследований Ifo.

Аналитик Анита Вельфл к основным причинам такой негативной динамики отнесла высокий уровень конкуренции с иностранными производителями, а также переориентирование глобального рынка на зеленую повестку.

«Отрасль оказалась зажатой в тисках трех факторов – масштабной трансформации, огромной конкуренции и слабой экономики», – подчеркнула немецкий аналитик.

А в настоящее время новых заказов недостаточно, чтобы обеспечить полную загрузку производственных мощностей, констатировала Вельфл. В 2024 году ряд ведущих немецких автобрендов столкнулись со снижением чистой прибыли.

По итогам первых девяти месяцев показатель Mercedes-Benz Group упал на 31% в сравнении с 2023 годом и опустился до уровня в 7,8 млрд евро. Операционная прибыль Porsche сократилась в III квартале текущего года на 41%. Серьезные проблемы у Volkswagen – топ-менеджмент намерен закрыть заводы в нескольких городах. Это грозит потерей рабочих мест для 10 тысяч сотрудников.

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Источник: ifo.de