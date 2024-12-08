Конкурент Camry с расходом 1 л на 100 км: новый технологичный седан готов покорять Россию

Премьера нового гибридного седана Chery Fulwin A8L C-DM состоится 17 декабря

17 декабря этого года состоится премьера нового бизнес-седана Chery Fulwin A8L C-DM. Это гибридная версия известного в России седана Arrizo 8, и она обещает стать достойной альтернативой таким популярным моделям, как Toyota Camry.

Chery Fulwin A8L C-DM

Chery Fulwin A8L C-DM оснащен современным гибридным силовым агрегатом, который включает в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и электромотор. Важным аспектом является наличие тяговой батареи емкостью 18,67 кВтч, что обеспечивает возможность передвижения на чистом электричестве на расстояние до 106 км.

Chery Fulwin A8L C-DM

Однако изюминкой этого автомобиля является его рекордный расход топлива в гибридном режиме – всего 1,01 литра на 100 км. Это делает Fulwin A8L C-DM одним из самых экономичных автомобилей в своем классе.

Габариты Chery Fulwin A8L C-DM составляют 4790 мм в длину, 1843 мм в ширину и 1487 мм в высоту, а длина колесной базы достигает 2790 мм. Несмотря на то что в Китае этот седан позиционируется как компактный, в России он будет восприниматься как полноценный бизнес-седан, способный конкурировать с такими моделями, как Toyota Camry.

Интерьер Chery Fulwin A8L C-DM

Chery Fulwin A8L C-DM не только экономичен, но и технологичен. В базовой комплектации автомобиль будет оснащен датчиком дождя, цифровой панелью приборов с 10-дюймовым экраном и медиасистемой с 15,6-дюймовым экраном на базе SoC Snapdragon 8155.

В топовой версии автомобиля предусмотрены 10 подушек безопасности, что гарантирует высокий уровень защиты для всех пассажиров. Кроме того, в автомобиле будет атмосфера, создаваемая подсветкой с 256 цветами, а также сиденье водителя с памятью положений. Системы помощи водителю, включая систему кругового обзора, делают вождение более безопасным и комфортным.

Согласно последним новостям, в 2025 году Chery планирует обновить всю линейку своих автомобилей в России, включая Arrizo 8. Ожидается, что обновления коснутся и гибридной силовой установки.

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Источник: Autohome