#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
17 декабря
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
CarMoney: россияне определились, куда они...

Nissan начал принимать очень болезненные решения ради выживания: подробности

9 тысяч сотрудников Nissan потеряют работу, а руководителям сократят зарплату

Автомобильный гигант Nissan переживает, пожалуй, самый сложный период в своей истории. Заявления генерального директора Макото Учиды о работе компании в «аварийном режиме» не оставляют сомнений в серьезности ситуации.

За этим тревожным заявлением последовала череда радикальных мер, призванных предотвратить крах компании. Центральным событием стало объявление о масштабных сокращениях – как штата, так и производства.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новые поправки в Техрегламент: «свапать» моторы запретят

Самым болезненным ударом стало увольнение около 9 тысяч сотрудников. Параллельно с этим руководство компании, включая самого Учиду, приняло решение о добровольном сокращении заработной платы – жест, демонстрирующий стремление разделить бремя ответственности с сотрудниками.

Вслед за сокращением персонала последовало уменьшение объемов производства. Nissan объявил о снижении производства в США на 17%. Ситуация усугубляется тем, что глобальное падение производства наблюдается практически повсеместно, за исключением Мексики. Парадокс ситуации в том, что, несмотря на резкое сокращение объемов производства, мировые продажи Nissan пока остаются на прежнем уровне.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Западные издания, такие как Bloomberg и Financial Times, сообщают о неблагоприятном прогнозе. Согласно источникам Financial Times, у Nissan осталось всего 12-14 месяцев, чтобы предотвратить катастрофу.

В поисках спасения Nissan активно ищет крупного инвестора. Ситуация осложняется тем, что давний партнер Renault продает часть своих акций, лишая Nissan надежной финансовой поддержки. Слухи о возможном приобретении Nissan компанией Honda активно обсуждаются в СМИ, однако официальных подтверждений от Nissan не поступало.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 319
08.12.2024 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
-1