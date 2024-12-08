Nissan начал принимать очень болезненные решения ради выживания: подробности

9 тысяч сотрудников Nissan потеряют работу, а руководителям сократят зарплату

Автомобильный гигант Nissan переживает, пожалуй, самый сложный период в своей истории. Заявления генерального директора Макото Учиды о работе компании в «аварийном режиме» не оставляют сомнений в серьезности ситуации.

За этим тревожным заявлением последовала череда радикальных мер, призванных предотвратить крах компании. Центральным событием стало объявление о масштабных сокращениях – как штата, так и производства.

Самым болезненным ударом стало увольнение около 9 тысяч сотрудников. Параллельно с этим руководство компании, включая самого Учиду, приняло решение о добровольном сокращении заработной платы – жест, демонстрирующий стремление разделить бремя ответственности с сотрудниками.

Вслед за сокращением персонала последовало уменьшение объемов производства. Nissan объявил о снижении производства в США на 17%. Ситуация усугубляется тем, что глобальное падение производства наблюдается практически повсеместно, за исключением Мексики. Парадокс ситуации в том, что, несмотря на резкое сокращение объемов производства, мировые продажи Nissan пока остаются на прежнем уровне.

Западные издания, такие как Bloomberg и Financial Times, сообщают о неблагоприятном прогнозе. Согласно источникам Financial Times, у Nissan осталось всего 12-14 месяцев, чтобы предотвратить катастрофу.

В поисках спасения Nissan активно ищет крупного инвестора. Ситуация осложняется тем, что давний партнер Renault продает часть своих акций, лишая Nissan надежной финансовой поддержки. Слухи о возможном приобретении Nissan компанией Honda активно обсуждаются в СМИ, однако официальных подтверждений от Nissan не поступало.

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Источник: Carscoops