Мотор 2.5, автомат и полный привод – этот японский кроссовер уже у дилеров
В Россию по параллельному импорту поступила партия кроссоверов Mazda CX-60 2024 года с ценой от 7,75 млн рублей. Модель уже доступна для покупки в дилерских центрах Подмосковья.
Под капотом Mazda CX-60 установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель Skyactiv-G мощностью 188 л.с., работающий в сочетании с автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Размеры автомобиля также подчеркивают его внушительный вид: длина 4740 мм, ширина 1890 мм, высота 1670 мм, а колесная база составляет 2870 мм.
Комплектация High включает широкий набор технологий и премиальных решений, таких как системы активной безопасности (удержание полосы, контроль слепых зон, камера кругового обзора), двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, электропривод крышки багажника, вентиляция передних сидений, кожаный салон, панорамный люк и мультимедийная система с 12-дюймовым экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема премиум класса.
Экстерьер кроссовера впечатляет современными и агрессивными линиями, 20-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами и электрорегулируемыми зеркалами с подогревом. В интерьере использованы высококачественные материалы, включая кожу и декоративные вставки, создающие атмосферу роскоши.
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Источник: Speedme