Планируете работать Дедом Морозом? Мы нашли вам идеальную тачку!

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В Челябинской области на продажу выставили самодельный «джип» на агрегатах ВАЗ

В Магнитогорске в продаже возникла интересная самоделка. Это рамный автомобиль на агрегатах ВАЗ-2106. От чего рама – не указано (возможно, тоже самодельная), а вот про кузов продавец пишет, что он легкий, потому что «стеклопластиковый, много алюминия». В крыше – большой люк.

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Под капотом стоит 75-сильный карбюраторный двигатель ВАЗ-2106, только что прошедший капитальный ремонт и работающий в паре с 4-ступенчатой МКП, передающей момент на задние колеса.

У владельца были планы перевести машину на нивовский полный привод и поставить более серьезные колеса (о внедорожном характере говорит и «джиповый» облик), однако до этого, как обычно бывает в подобных случаях, «не дошли руки». В ДТП машина не бывала, в салоне не курили.

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Как пишет продавец, машина неизменно привлекает внимание на улицах, а инспекторы ГАИ проверяют документы (они есть!) только для проформы, а больше расспрашивают. В общем, этот внебрачный сын ВАЗ-2106 и Jeep Wrangler с красивым новогодним цветом кузова украсил бы любой гараж, даже принадлежащий Деду Морозу. Да и просят за него совсем немного – 550 000 рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Дром

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 20
30.12.2024 
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