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В какой стране производят самые крутые по качеству машины — рассказываем

Автоэксперт Булкин рассказал, кому уступают по качеству китайские автомобили

Автомобили китайского и российского производства уступают по качеству японским, предлагающим большое количество малолитражек и гибридов. Об этом заявил автоэксперт Александр Булкин.

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«Среди современных автомобилей именно японцы предлагают большой выбор малолитражных автомобилей или автомобилей с гибридом, что влечет за собой уменьшенный расход по сравнению с конкурентами, в том числе превосходящих по качеству китайские и российские, – убежден эксперт.

Еще с 1990-2000 годов «японцы» закрепили за собой статус самых надежных, и у них есть много поклонников, подчеркивает Булкин. Даже сейчас можно найти японские машины с пробегом в миллион километров, которые продолжают активно эксплуатироваться.

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«Ажиотаж на привоз автомобилей сохраняется с момента введения санкций и по сей день, в том числе в лидерах и модели авто из Японии. Правда, я бы не стал уже делать акцент на надежности у японцев — сейчас, как правило, как бы это грустно не звучало, автомобиль делают маркетологи, а не инженеры, и японские автомобили не являются исключением», – констатирует эксперт.

При выборе новой машины самое главное проанализировать отзывы о модели, чтобы понять, какой именно автомобиль вам подходит, резюмировал Булкин.

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Источник: news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 577
05.12.2024 
Фото:freepik / usertrmk
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