В какой стране производят самые крутые по качеству машины — рассказываем

Автоэксперт Булкин рассказал, кому уступают по качеству китайские автомобили

Автомобили китайского и российского производства уступают по качеству японским, предлагающим большое количество малолитражек и гибридов. Об этом заявил автоэксперт Александр Булкин.

«Среди современных автомобилей именно японцы предлагают большой выбор малолитражных автомобилей или автомобилей с гибридом, что влечет за собой уменьшенный расход по сравнению с конкурентами, в том числе превосходящих по качеству китайские и российские, – убежден эксперт.

Еще с 1990-2000 годов «японцы» закрепили за собой статус самых надежных, и у них есть много поклонников, подчеркивает Булкин. Даже сейчас можно найти японские машины с пробегом в миллион километров, которые продолжают активно эксплуатироваться.

«Ажиотаж на привоз автомобилей сохраняется с момента введения санкций и по сей день, в том числе в лидерах и модели авто из Японии. Правда, я бы не стал уже делать акцент на надежности у японцев — сейчас, как правило, как бы это грустно не звучало, автомобиль делают маркетологи, а не инженеры, и японские автомобили не являются исключением», – констатирует эксперт.

При выборе новой машины самое главное проанализировать отзывы о модели, чтобы понять, какой именно автомобиль вам подходит, резюмировал Булкин.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: news.ru