Таможня дает добро: для импортных авто грядет еще одно подорожание

Таможенные сборы за поставки автомобилей в Россию вырастут от 20 до 38%

С 2025 года в России вырастут таможенные сборы на автомобили, ввозимые из-за рубежа.

Повышение составит от 20% до 38% в зависимости от стоимости машины.

Однако в абсолютных цифрах увеличение будет незначительным: для автомобилей стоимостью до 1,2 млн рублей оно составит 1167 рублей (с 775 руб.), а для машин свыше 5,5 млн рублей – 27 540 руб. (с 20 000 рублей). Подробнее – в таблице.

Ставки сборов будут повышены на все автомобили, документы на которые будут поданы с 1 января 2025 года. Исключение составляют автомобили стоимостью более 10 млн рублей — для них ставки не будут индексироваться. Также не изменится разница в ставках для физических и юридических лиц.

Пример для модели Suzuki Jimny, стоимость которой на японском аукционе составляет 1,4 млн рублей. Стоимость растаможки вырастет с 8530 до 11 746 рублей, увеличившись на 3216 рублей.

Ставки таможенных сборов не индексировались с 2019 года. В повышении учтена инфляция за последние пять лет, а деньги направят на обеспечение эффективной работы таможенных органов в текущих условиях.

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Источник: VL.ru