#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
17 декабря
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
CarMoney: россияне определились, куда они...

Таможня дает добро: для импортных авто грядет еще одно подорожание

Таможенные сборы за поставки автомобилей в Россию вырастут от 20 до 38%

С 2025 года в России вырастут таможенные сборы на автомобили, ввозимые из-за рубежа.

Повышение составит от 20% до 38% в зависимости от стоимости машины.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Мотор 2.5, автомат и полный привод – этот японский кроссовер уже у дилеров

Однако в абсолютных цифрах увеличение будет незначительным: для автомобилей стоимостью до 1,2 млн рублей оно составит 1167 рублей (с 775 руб.), а для машин свыше 5,5 млн рублей – 27 540 руб. (с 20 000 рублей). Подробнее – в таблице.

Ставки сборов будут повышены на все автомобили, документы на которые будут поданы с 1 января 2025 года. Исключение составляют автомобили стоимостью более 10 млн рублей — для них ставки не будут индексироваться. Также не изменится разница в ставках для физических и юридических лиц.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Пример для модели Suzuki Jimny, стоимость которой на японском аукционе составляет 1,4 млн рублей. Стоимость растаможки вырастет с 8530 до 11 746 рублей, увеличившись на 3216 рублей.

Ставки таможенных сборов не индексировались с 2019 года. В повышении учтена инфляция за последние пять лет, а деньги направят на обеспечение эффективной работы таможенных органов в текущих условиях.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: VL.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 30338
09.12.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
-1