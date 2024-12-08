В Россию привезли самые удачные версии новой Toyota Camry: подробности и цены

В России появилась гибридная версия Toyota Camry XV80 по цене от 5,15 млн рублей

На старте продаж в Китае Toyota предложила две версии Camry XV80: стандартную с 2,0-литровым двигателем и гибридную, основанную на том же агрегате. Однако всего несколько месяцев назад в Поднебесной дебютировала более мощная версия с 2,5-литровым гибридным мотором, которая теперь доступна и в России.

Toyota Camry XV80

На данный момент в России предлагаются различные комплектации Toyota Camry XV80, среди которых выделяются несколько экземпляров.

Camry 2.5 XV80 2024 в комплектации Sport Plus – один из самых доступных вариантов, который можно заказать за 5,15 млн рублей. Дилер из Москвы обещает доставить автомобиль в середине декабря.

Camry 2.5 XV80 2024 в комплектации Sport Plus – немного дороже, за 5,34 млн рублей. Сроки поставки составляют от 20 до 50 дней, а все сборы уже включены в цену. Однако важно отметить, что оплату необходимо произвести полностью и сразу.

Интерьер Toyota Camry XV80

Camry 2.5 XV80 2024 Premium – этот вариант можно найти в Екатеринбурге за 5,7 млн рублей.

Частные предложения – в некоторых регионах, таких как Назрань, цены на аналогичные модели колеблются от 6,0 до 6,05 млн рублей. В Москве можно найти предложения от частных продавцов, где стоимость достигает 6,2 млн рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: IXBT