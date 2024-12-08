#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...

В Россию привезли самые удачные версии новой Toyota Camry: подробности и цены

В России появилась гибридная версия Toyota Camry XV80 по цене от 5,15 млн рублей

На старте продаж в Китае Toyota предложила две версии Camry XV80: стандартную с 2,0-литровым двигателем и гибридную, основанную на том же агрегате. Однако всего несколько месяцев назад в Поднебесной дебютировала более мощная версия с 2,5-литровым гибридным мотором, которая теперь доступна и в России.

Toyota Camry XV80
Toyota Camry XV80
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

На данный момент в России предлагаются различные комплектации Toyota Camry XV80, среди которых выделяются несколько экземпляров.

Рекомендуем
Колеса, двери, часы… Что ломается у Haval F7

Camry 2.5 XV80 2024 в комплектации Sport Plus – один из самых доступных вариантов, который можно заказать за 5,15 млн рублей. Дилер из Москвы обещает доставить автомобиль в середине декабря.

Camry 2.5 XV80 2024 в комплектации Sport Plus – немного дороже, за 5,34 млн рублей. Сроки поставки составляют от 20 до 50 дней, а все сборы уже включены в цену. Однако важно отметить, что оплату необходимо произвести полностью и сразу.

Интерьер Toyota Camry XV80
Интерьер Toyota Camry XV80

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Camry 2.5 XV80 2024 Premium – этот вариант можно найти в Екатеринбурге за 5,7 млн рублей.

Частные предложения – в некоторых регионах, таких как Назрань, цены на аналогичные модели колеблются от 6,0 до 6,05 млн рублей. В Москве можно найти предложения от частных продавцов, где стоимость достигает 6,2 млн рублей.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: IXBT

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 6899
08.12.2024 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-13