Подписывать документы после ремонта кузова нужно только при наличии этого перечня

Эксперт Трушкова объяснила, как распознать некачественный ремонт машины на СТО

Различные недочеты после некачественного кузовного ремонта автомобиля можно заметить только при условии, что автомобиль помыт и тщательно высушен. Об этом рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Ремонт кузова состоит из рихтовки и покраски. В сервисе дважды делают мойку авто. Во время приемки – техническую, и основную – уже после ремонта автомобиля. После первой мойки машины специалисты должны детально описать все повреждения, и только после этого можно подписывать документы», – объясняет эксперт.

Чтобы проверить качество рихтовки, сначала нужно внимательно осмотреть кузов на наличие новых вмятин и других повреждений, советует Трушкова. Затем нужно обратить внимание на отрихтованные детали: линии кромок и изгибы должны быть ровными, а зазоры – не более 4 мм. Кроме того, нужно внимательно осмотреть состояние пистонов, резинок, уплотнителей и обшивку дверей.

«И самое главное – цвет должен быть исключительно точным. Для максимально точного совпадения колер нужно выбирать с помощью компьютерной диагностики, а не просто по его номеру», – подчеркивает специалист.

Обязательно нужно все тщательно осмотреть на наличие потертостей, загрязнений, а также проверить толщину слоя краски в разных местах кузова автомобиля, резюмировала Трушкова.

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Источник: gazeta.ru