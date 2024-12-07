УАЗ Патриот обзаведется поворотниками в стиле Lexus: как это будет выглядеть?

Фары обновленного УАЗ Патриот с динамическими поворотниками показали вживую

Ульяновский автозавод готовит серьезное обновление для своего флагмана – УАЗ Патриот. В сети появились видеоматериалы, демонстрирующие предсерийную версию внедорожника с совершенно новой оптикой. Главное новшество – динамические поворотники, стилистически напоминающие решения, используемые на премиальных автомобилях Lexus и Audi.

Блок-фара обновленного УАЗ Патриот

Пока видеоролик демонстрирует только блок-фару без источников ближнего и дальнего света, поэтому говорить о полном переходе на светодиодную оптику преждевременно. Тем не менее, патентные изображения подтверждают разработку новых фар не только для Патриота, но и для УАЗ Пикап. Кроме того, ожидается обновление задних фонарей внедорожника. Важно отметить, что апгрейд, вероятно, не коснется всех комплектаций: утилитарные версии, скорее всего, сохранят прежнюю светотехнику.

Блок-фара обновленного УАЗ Патриот

Наиболее значительные новшества коснутся силовой части. УАЗ Патриот и Пикап получат новый турбодизельный двигатель в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и электронноуправляемой раздаткой. Этот силовой агрегат, разработанный с участием китайского партнера JAC, уже проходит испытания на модели УАЗ Профи. Интересно, что именно коммерческий грузовик станет первым, кто получит обновленную силовую установку. Премьера, модернизированного УАЗ Патриот ожидается лишь в ноябре 2025 года.

Блок-фара обновленного УАЗ Патриот

Совместная работа с JAC, по словам группы Sollers (владельца УАЗа), позволит значительно улучшить качество и современность отечественных внедорожников. Помимо обновления трансмиссии, планируется модернизация технологического процесса окраски кузова и даже унификация рам. На мощностях Ульяновского автозавода будет налажено производство пикапов Sollers ST6, ST8 и ST9, а также пока безымянного внедорожника.

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Источник: Автопоток