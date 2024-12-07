#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...

УАЗ Патриот обзаведется поворотниками в стиле Lexus: как это будет выглядеть?

Фары обновленного УАЗ Патриот с динамическими поворотниками показали вживую

Ульяновский автозавод готовит серьезное обновление для своего флагмана – УАЗ Патриот. В сети появились видеоматериалы, демонстрирующие предсерийную версию внедорожника с совершенно новой оптикой. Главное новшество – динамические поворотники, стилистически напоминающие решения, используемые на премиальных автомобилях Lexus и Audi.

Блок-фара обновленного УАЗ Патриот
Блок-фара обновленного УАЗ Патриот

Пока видеоролик демонстрирует только блок-фару без источников ближнего и дальнего света, поэтому говорить о полном переходе на светодиодную оптику преждевременно. Тем не менее, патентные изображения подтверждают разработку новых фар не только для Патриота, но и для УАЗ Пикап. Кроме того, ожидается обновление задних фонарей внедорожника. Важно отметить, что апгрейд, вероятно, не коснется всех комплектаций: утилитарные версии, скорее всего, сохранят прежнюю светотехнику.

Блок-фара обновленного УАЗ Патриот
Блок-фара обновленного УАЗ Патриот
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новые поправки в Техрегламент: «свапать» моторы запретят

Наиболее значительные новшества коснутся силовой части. УАЗ Патриот и Пикап получат новый турбодизельный двигатель в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и электронноуправляемой раздаткой. Этот силовой агрегат, разработанный с участием китайского партнера JAC, уже проходит испытания на модели УАЗ Профи. Интересно, что именно коммерческий грузовик станет первым, кто получит обновленную силовую установку. Премьера, модернизированного УАЗ Патриот ожидается лишь в ноябре 2025 года.

Блок-фара обновленного УАЗ Патриот
Блок-фара обновленного УАЗ Патриот

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Совместная работа с JAC, по словам группы Sollers (владельца УАЗа), позволит значительно улучшить качество и современность отечественных внедорожников. Помимо обновления трансмиссии, планируется модернизация технологического процесса окраски кузова и даже унификация рам. На мощностях Ульяновского автозавода будет налажено производство пикапов Sollers ST6, ST8 и ST9, а также пока безымянного внедорожника.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Автопоток | Unsplash
Количество просмотров 3973
07.12.2024 
Фото:Автопоток | Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0