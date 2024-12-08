Эти автомобили гораздо чаще и тщательнее проверяют перед покупкой

Автотека: историю владения Volkswagen Polo чаще всего проверяют перед покупкой

Немецкие автомобили давно зарекомендовали себя как символ качества и надежности. По данным экспертов сервиса Автотека, в 2024 году почти треть всех запросов на проверку истории автомобилей марки немецкого производства пришлась на Volkswagen.

Согласно проведенному анализу, Volkswagen занимает лидирующую позицию с 30,78% проверок. На втором месте расположился BMW с 22,81%, следом идет Mercedes-Benz с 22,61%. Четвертую позицию занимает Audi (12,77%), а замыкает пятерку Opel с 10,4%.

Volkswagen Polo

Наиболее запрашиваемой моделью среди немецких автомобилей стал Volkswagen Polo, который занимает 9,13% от общего числа запросов. На втором месте – седан BMW 5 серии с долей 4,99%. Замыкает тройку компактный кроссовер Volkswagen Tiguan с 4,98%. Четвертое и пятое место рейтинга досталось Mercedes-Benz E-класса (4,58%) и Opel Astra (4,32%), которые тоже пользуются спросом среди автомобилистов.

Как отметил Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки, перед покупкой подержанного немецкого автомобиля важно выяснить ряд факторов. Во-первых, необходимо узнать, был ли автомобиль ввезен из-за границы или произведен в России.

Интерьер Volkswagen Polo

Во-вторых, стоит обратить внимание на историю эксплуатации автомобиля. Узнать, использовался ли он в лизинге, в каршеринге или в такси, поможет избежать возможных проблем в будущем. Наличие ограничений на регистрационные действия также может стать серьезным препятствием для покупки.

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Источник: Прайм