Популярный в России седан представили в совершенно новом обличии: подробности и фото

Появились фото малазийского седана Proton S70 Concept в агрессивном обвесе

Малайзийский автопроизводитель Proton представил на Kuala Lumpur International Mobility Show концепт-кар Proton S70 Concept – заряженную версию седана, хорошо знакомого российским и белорусским автолюбителям как Geely Emgrand и Belgee S50.

Proton S70 Concept

Главное отличие Proton S70 Concept – это, безусловно, его внешность. Аэродинамический обвес кардинально меняет восприятие привычного седана. Спереди внимание привлекает выразительный сплиттер, придающий автомобилю приземистый и агрессивный вид. Накладки на пороги, плавно переходящие в имитацию диффузора сзади, дополняют спортивный образ. Завершают картину нестандартные 18-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильными шинами Bridgestone Potenza RE004 Adrenalin размерностью 235/40. Желтые суппорты тормозных механизмов (хотя сами механизмы остались стандартными) добавляют яркий акцент.

Proton S70 Concept

Однако, под капотом скрывается тот же 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Ходовая часть также не претерпела изменений: передняя подвеска типа McPherson, задняя – торсионная балка.

И вот тут кроется главный нюанс. Proton S70 так и останется концептом. Производитель не планирует запускать эту модификацию в серийное производство. Тем не менее, есть надежда, что отдельные элементы обвеса, возможно, появятся в качестве опции для стандартного Proton S70.

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Источник: Paultan.org