Любимый кроссовер россиян подорожал: сколько теперь стоит самый доступный вариант?

Российская цена базовой комплектации Haval Jolion выросла до 2,05 млн рублей

Модель Haval Jolion, которая долгое время оставалась в рамках комфортной ценовой категории, теперь подорожала. Базовая версия Comfort, которая ранее стоила 1 999 000 рублей, теперь доступна за 2 049 000 рублей, что означает прибавку в 50 тысяч рублей.

Не секрет, что весной Haval Jolion пережил рестайлинг. Это обновление дало автомобилю свежий и современный вид. Среди заметных изменений можно выделить посвежевшую эмблему, новый рисунок решётки радиатора, другие бамперы и полностью светодиодную оптику.

Haval Jolion

Несмотря на изменения во внешнем облике, технические характеристики Haval Jolion остались прежними. В зависимости от выбранной комплектации, автомобиль может быть оснащён передним приводом с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л. с. и крутящим моментом 210 Н∙м.

В этом случае доступны две трансмиссии: 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-ступенчатый «преселектив». Полноприводная версия, с более мощным полуторалитровым двигателем, развивает 150 л. с. и 230 Н∙м. Здесь в качестве трансмиссии используется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Интерьер Haval Jolion

Обновления коснулись не только внешнего вида, но и внутреннего пространства автомобиля. В новой версии Haval Jolion появилась рулевая колонка с возможностью регулировки по вылету. Кроме того, в интерьере обновилась цветовая палитра отделки: вместо коричневого теперь доступен красный цвет, что придаёт салону более яркий и современный вид.

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Источник: Quto