Один из самых популярных в России кроссоверов будут продавать под новой маркой

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В КНР анонсирован обновленный Omoda C5 под названием Chery Tiggo 5x High Energy

В Китае, на родине бренда Chery, Omoda C5 получила вторую жизнь, но уже под другим именем – Tiggo 5x High Energy.

Внешне автомобиль претерпел незначительные, но заметные изменения. Передний бампер и решетка радиатора получили обновленный дизайн, а логотип Omoda сменил на фирменный шильдик Chery. Забавно, что китайские покупатели увидят версию с дореформенной оптикой, в то время как российские владельцы Omoda C5 уже познакомились с рестайлинговой версией.

Chery Tiggo 5x High Energy
Chery Tiggo 5x High Energy
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Внутри изменения более существенные. Хотя концепция интерьера осталась прежней, детали претерпели значительную переработку. Новые карты дверей, измененный центральный тоннель, переоформленные воздуховоды и обновленная мультимедийная система с добавлением сенсорных кнопок слева – все это придает салону более современный и эргономичный вид.

Самая интригующая новость – возможное появление гибридной версии. Название «High Energy» наводит на мысли о силовой установке с двумя электромоторами, что вполне вероятно, учитывая активное развитие гибридных технологий Chery. Возможна унификация с моделью Tiggo 7.

Интерьер Chery Tiggo 5x High Energy
Интерьер Chery Tiggo 5x High Energy

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В России Omoda C5 предлагается с бензиновыми двигателями 1,5 и 1,6 литра, сочетающимися с вариатором и 7-ступенчатым «роботом» соответственно. Китайский же Tiggo 5x High Energy, судя по всему, будет предлагать более экологически чистый и экономичный вариант с гибридной силовой установкой.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 31525
08.12.2024 
Фото:Autohome
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