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Эти шины автовладельцы выбирали чаще всего в 2024 году

«Честный знак»: самыми популярными у россиян оказались шины Nordman и Cordiant

Аналитики сообщают, что на шины легковых автомобилей пришлось 91,5% от общего объема продаж.

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За первые десять месяцев 2024 года продажи автомобильных шин в России выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами по популярности среди брендов стали Nordman – доля компании составила 12,8%, и Cordiant с 7,8%. Третье место у марки Kama Tyres (6,5%).

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В десятку самых продаваемых брендов также вошли: Viatti – 5,5%; Pirelli – 5,1%; Formula – 4,4%; Yokohama – 3,7%; «Белшина» – 3,7%; Sailun – 3,6%; Triangle – 3,3%.

Среди федеральных округов наибольшее количество легковых шин было приобретено в Сибирском федеральном округе: там на 1000 человек приходилось 31 шина.

В регионах лидером стал Камчатский край с показателем 75 шин на 1000 жителей.

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В Уральском федеральном округе наибольшей популярностью пользовались зимние шины с шипами – 25 шин на 1000 человек. А в Дальневосточном федеральном округе наиболее востребованной была нешипованная резина (21 шина на 1000 жителей).

Эксперты отметили, что рост продаж в 2024 году подтверждает адаптацию российского рынка к текущим условиям, при этом локальные производители продолжают успешно конкурировать с зарубежными брендами.

Источник: Autonews

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Алексеева Елена
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 253
09.12.2024 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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