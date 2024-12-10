Мотор 1.5, 5-ступенчатая механика – добротный автомобиль для тех, кому «просто ехать»

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Эксперт «За рулем»: Chery Bonus 3 с пробегом – это надежный автомобиль

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил несколько китайских автомобилей с пробегом, которые сегодня могли бы стать альтернативой российским бюджетникам Lada.

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Например, Chery Bonus 3, длина кузова которого составляет 4450 мм, клиренс –151 мм, объем багажника – 508 л. Сегодня такой седан можно приобрести за 400–800 тысяч рублей.

Chery Bonus 3
Chery Bonus 3

Продавались в 2014–2015 годах. Первые автомобили поставлялись из Китая, а поздние производились в России. По своей сути – это типичный бюджетник.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Двигатель SQRD4G15 1.5 (109 л. с.) – с чугунным блоком. Поршневая группа очень стойкая, угар масла беспокоит только на пробегах за 200 тысяч км. Но вот помпа, термостат, катушки зажигания могут сдаться после 50 тысяч км. А ремень ГРМ – еще раньше.

Сочетается только с механической пятиступкой (QR515). До 100–120 тысяч км работает прекрасно, затем сказывается износ различных элементов. К этому сроку иногда подходит и сцепление. Вместе с тем, есть экземпляры, уехавшие за 200 тысяч без вмешательств.

Chery Bonus 3
Chery Bonus 3

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В целом, автомобиль надежный – на большинстве машин ничего не ломалось до 80–100 тысяч км, отмечает эксперт.

Среди минусов – ржавчина появлялась после двух-трех зим.

Так что, если не нужен автомат, это нормальный вариант, хотя и без «дизайнерских» претензий.

Подробнее об этом и других автомобилях читайте в материале «Вместо Лады и Логана: китайские седаны от 400 000 рублей».

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Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 39
10.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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