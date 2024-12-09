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Сроки поставок запчастей увеличатся в начале года – известна причина

Эксперт Коротков рассказал, как изменятся цены на рынке запчастей в 2025 году

Рост курса валют, удорожание логистики и сохраняющийся дефицит комплектующих станут причиной роста цен на автозапчасти в 2025 году. Таким мнением поделился СЕО проекта Likvi.com Александр Коротков.

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Он подчеркнул, что в уходящем 2024 году наиболее ощутимо (до 78%) выросли в цене запчасти для европейских иномарок. А рост цен на комплектующие для отечественных и китайских машин был более умеренным, в пределах 14-16%. Что касается цен на рынке запчастей в будущем году, то на их рост могут повлиять различные события в сфере экономики.

Мнение специалиста

Александр Коротков, СЕО проекта Likvi.com

- Рост цен на запчасти европейских брендов будет значительно выше, чем на китайские. Прогнозируемые значения составляют примерно +40% к концу года для европейских брендов, и 15-20% для китайских.

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По словам Короткова, ассортимент запчастей постепенно адаптируется к новым реалиям: увеличивается доля китайских и локальных брендов, занявших место ушедших зарубежных поставщиков. При этом, выбор деталей для европейских и корейских автомобилей остается ограниченным, констатирует эксперт.

Поставщики сосредоточены на поставках наиболее востребованных позиций, поддерживая таким образом минимально необходимый ассортимент, объясняет Коротков.

«Сроки доставки автозапчастей пока сокращаются медленно. Альтернативные маршруты – поставки через Турцию и другие страны, остаются более длительными, чем прежние прямые поставки из Европы. Однако активное развитие локальных складов и улучшение логистики могут улучшить ситуацию ближе к концу 2025 года», – объясняет специалист.

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Автовладельцам нужно готовиться к дальнейшему росту цен и временным задержкам в начале 2025 года, особенно в период китайского Нового года, который празднуется с февраля по март. Ситуация с запчастями локализованных брендов будет более стабильной, ожидается достижение ценового плато уже в первой половине 2025 года, резюмировал Коротков.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 205
09.12.2024 
Фото:Depositphotos
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