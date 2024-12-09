Полный привод, АКП и мощность 380 л.с. — мы знаем характеристики автоновинок 2025

Hongqi привезет в Россию 7-местный SUV 4х4 с АКП и еще две новые модели

Премиальный автобренд из Китая Hongqi в 2025 году привезет на российский рынок сразу три новинки – кроссовер, лифтбек и седан.

Hongqi H6

Первым дебютирует спортивный лифтбек с индексом H6, на рынок Китая он вышел еще в 2023 году. Под капотом стоит двигатель объемом 2,0 л мощностью 245 л.с. в паре с ним работает 8-скоростная автоматическая коробка передач, привод – передний.

Затем в первом квартале 2025 года на рынок России выйдет Hongqi HS7 второй генерации. Это 7-местный кроссовер с мотором объемом 2,0 л, мощностью 245 л.с., в паре с которым работает 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Привод может быть как полным, так и передним.

Hongqi HS7

В середине следующего года на российском авторынке состоится дебют седана с индексом L1 – в длину он достигает 5,3 метра. Автомобиль привезут к нам в единственной версии с двигателем объемом 3,0 л мощностью 380 л.с., 8-скоростным автоматом, привод – полный.

Цены на новые автомобили марки Hongqi объявят ближе к старту продаж.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба Hongqi