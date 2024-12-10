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Покупатели будут искать на авторынке более бюджетные модели — прогноз на 2025 год

Эксперт Пушкарев рассказал, что будет с авторынком России в 2025 году

Цены на авторынке России на новые автомобили 2025 года выпуска вырастут в следующем году, а потребительский спрос сместится в сторону более бюджетных моделей. Таким мнением поделился заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев.

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«Спрос будет сдвигаться в сторону менее подорожавших автомобилей, что приведет к менее значительному росту средневзвешенной цены. Но наверняка рост годовой цены вряд ли будет ниже уровня инфляции, которая, по прогнозу ЦБ, в 2025 году составит около 5%. Выход новых марок на российский авторынок в 2025 году будет продолжаться, но уже не так интенсивно, как в последние два года», – предполагает аналитик.

Падение авторынка в 2025 году возможно до уровня 1,42 млн реализованных экземпляров, согласно оптимистичному сценарию, в этом случае сокращение объемов составит всего 10%. При пессимистичном сценарии объем продаж по итогам будущего года может упасть до 1,25 млн единиц, а сокращение составит 20%.

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По мнению Пушкарева, одним из факторов сокращения объемов продаж будет стремительный рост цен на новые автомобили. Также негативно отразятся на рынке растущая инфляция и повышение ставок на автокредиты, из-за чего они станут менее доступными для населения, подытожил Пушкарев.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 43
10.12.2024 
Фото:Depositphotos
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