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На рынке РФ дорожают «китайцы» — бренд поднял цены на большинство моделей

Chery изменила прайс на несколько популярных моделей перед выходом в РФ Tiggo 9

Компания Chery в преддверии запуска нового кроссовера Tiggo 9 изменила прайс на некоторые модели линейки на рынке России. В начале декабря седан Arrizo 8, семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro Max, среднеразмерный Tiggo 7 Pro Max, а также паркетники Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro подорожали на 50-70 тыс. рублей или 1,5-2,6%. Это выяснили эксперты в ходе мониторинга цен на авторынке.

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Бестселлер – кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max подорожал на 50 тыс. рублей. Также выросли в цене самая доступная модель Tiggo 4 Pro и ее рестайлинговая версия Tiggo 4. Продажи новинок стартовали в России в конце октября.

Стоимость большого 7-местного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max и бизнес-седана Chery Arrizo 8 выросла на 70 тыс. рублей. Стоит отметить, что вторая модель прибавила в стоимости уже второй раз. В ноябре все комплектации автомобиля подорожали на 30 тыс. рублей.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

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Новые цены на автомобили Chery на рынке РФ теперь выглядят следующим образом:

  • Chery Arrizo 8 от 2,8 до 3,23 млн рублей;
  • Chery Tiggo 8 Pro Max от 3,37 до 4,07 млн рублей;
  • Chery Tiggo 7 Pro Max от 2,78 до 3,37 млн рублей;
  • Chery Tiggo 4 Pro от 1,97 до 2,455 млн рублей;
  • Chery Tiggo 4 от 2,38 до 2,68 млн рублей.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Chery
Количество просмотров 19
10.12.2024 
Фото:Depositphotos | Chery
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