Российский авторынок может «просесть» — названы сроки и цифры

Автостат: в следующем году авторынок России может ожидать падение на 20%

В следующем году при самом оптимистичном сценарии российский рынок покажет результат, равный цифрам 2024 года – об этом говорит прогноз аналитического агентства «Австостат». В завершающемся 2024-м показатели продаж новых автомобилей в РФ совершили качественный рывок – 1,59 млн новых легковых машин, в 1,5 раза больше, чем годом ранее – так что превзойти эти цифры едва ли удастся, говорится в отчете агентства.

При каком же раскладе возможно это повторение? Эксперты считают, что тут должны сработать несколько позитивных факторов: «вливание» денег в экономику и рост денежной массы, значительный рост доходов у некоторых категорий населения, маркетинговая активность дилеров и автопроизводителей.

Это позитивный сценарий, а есть базовый, при котором авторынок в России 2025 года сократится на 10%, то есть продажи новых автомобилей упадут до 1,43 млн штук. И есть еще пессимистичный сценарий – если ситуация будет развиваться по нему, то продажи упадут на 20%, до 1,27 млн единиц.

Такой прогноз станет реальностью в случае, если главенствующими станут негативные факторы: высокая инфляция и рост цен на товары и услуги, повышение утильсбора и рост цен на новые автомобили, рост ставок и снижение доступности автокредитов, отсутствие официальных поставок глобальных брендов... Поживем – увидим?

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Источник: Автостат