#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российский авторынок может «просесть» — названы сроки и цифры
10 декабря
Российский авторынок может «просесть» — названы сроки и цифры
Автостат: в следующем году авторынок России...
Changan Qiyuan
10 декабря
Другой дизайн и система вождения высочайшего уровня — скоро премьера кроссовера
В Сети показали тизер флагманского кроссовера...
Машина такси с пассажирами врезалась в столб: подробности аварии
10 декабря
Машина такси с пассажирами врезалась в столб: подробности аварии
В Волгограде таксист въехал в столб, пять...

Российский авторынок может «просесть» — названы сроки и цифры

Автостат: в следующем году авторынок России может ожидать падение на 20%

В следующем году при самом оптимистичном сценарии российский рынок покажет результат, равный цифрам 2024 года – об этом говорит прогноз аналитического агентства «Австостат». В завершающемся 2024-м показатели продаж новых автомобилей в РФ совершили качественный рывок – 1,59 млн новых легковых машин, в 1,5 раза больше, чем годом ранее – так что превзойти эти цифры едва ли удастся, говорится в отчете агентства.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

При каком же раскладе возможно это повторение? Эксперты считают, что тут должны сработать несколько позитивных факторов: «вливание» денег в экономику и рост денежной массы, значительный рост доходов у некоторых категорий населения, маркетинговая активность дилеров и автопроизводителей.

Это позитивный сценарий, а есть базовый, при котором авторынок в России 2025 года сократится на 10%, то есть продажи новых автомобилей упадут до 1,43 млн штук. И есть еще пессимистичный сценарий – если ситуация будет развиваться по нему, то продажи упадут на 20%, до 1,27 млн единиц.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Такой прогноз станет реальностью в случае, если главенствующими станут негативные факторы: высокая инфляция и рост цен на товары и услуги, повышение утильсбора и рост цен на новые автомобили, рост ставок и снижение доступности автокредитов, отсутствие официальных поставок глобальных брендов... Поживем – увидим?

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash, Автостат
10.12.2024 
Фото:Unsplash, Автостат
Поделиться:
Оцените материал:
0