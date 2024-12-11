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На фоне эмбарго в России упали оптовые цены на бензин

В России более чем на 7% снизилась цена бензина АИ-92 с начала декабря

Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 2,73% и составила 54 426 рублей за одну тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоит отметить, что в последний раз тонна АИ-92 стоила меньше 55 тысяч рублей в начале августа текущего года. Цена бензина АИ-95 тоже пошла вниз: он подешевел на 2,02% – до 58 819 рублей за тонну.

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Стоимость летнего дизельного топлива при этом опустилась на 1,66% и составила 58 911 рублей за тонну, зимнего – на 0,82%, до 70 545 рублей. Межсезонное дизтопливо подешевело на 1,52% – до 56 001 рубля за тонну.

Цена на мазут накануне снизилась на 0,08% – до 27 279 рублей за тонну. А цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) упали на 5,65% – до 21 605 рублей за тонну.

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Напомним, с 1 марта 2024 года в России введен запрет на экспорт бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая ограничения временно сняли, а с августа действие запрета возобновилось. Ожидается, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Александр Река/ТАСС
Количество просмотров 30
11.12.2024 
Фото:Александр Река/ТАСС
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