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Подробно с новой Lada Aura можно познакомиться на выставке

Выставка Comtrans 2024 позволила рассмотреть в деталях новый седан Lada Aura

На выставке коммерческого транспорта «Comtrans/Urbantrans» представлен новый автомобиль Lada Aura.

Lada Aura
Lada Aura

Lada Aura представляет собой удлиненную версию Lada Vesta с мотором 1,8 л мощностью 122 л. с., работающим в паре с вариатором WanLiYang.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

Поскольку дверь очень тяжелая, конечно, она стремится провиснуть, поэтому не только усилили среднюю стойку кузова, но пришлось изменить петли. И саму петлю, само основание ее фрезерованное, и ее подвижную часть усилии для того, чтобы двери со временем не провисали. Были заказаны новые матрицы для того, чтобы штамповать огромную длинную крышу, это не сварка, это одна цельная панель. Дверь – это тоже не сварка, это одна цельная панель, поэтому она красится по общей технологии, крыша тоже. И, конечно же, это огромный плюс – никакой сварки, никаких очагов коррозии кузова

Ключевыми особенностями модели, помимо удлиненного кузова, стали улучшенная шумоизоляция, перенастроенная подвеска и более качественная отделка салона из натуральной кожи. В базовой комплектации предусмотрены диодная оптика, круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и многое другое.

Стоимость автомобиля в минимальной комплектации начинается от 2,6 миллиона рублей.

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Глущенко Анастасия
Фото:Данила Козлов/ Лев Стариков
Количество просмотров 38
10.12.2024 
Фото:Данила Козлов/ Лев Стариков
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