Не включайте кондиционер зимой, иначе в его системе полетит дорогостоящий элемент

Эксперт Габараева объяснила, чем грозит авто использование кондиционера зимой

Работающий в зимнее время кондиционер в автомобиле может стать причиной поломки компрессора – самой дорогостоящей части системы. Об этом рассказала директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева.

«На автомобилях, оборудованных штатным кондиционером, заложен заводской алгоритм работы для предупреждения выхода из строя элементов кондиционирования. Рекомендуется пользоваться климатической системой в машине при температурах не ниже плюс 5°C», – объяснила эксперт.

В условиях низких температур в большинстве автомобилей кондиционер попросту не запустится, подчеркивает Габараева. Дело в том, что хладагент в системе имеет определенное давление для прокачки, а оно, в свою очередь, зависит от температуры. Если за окном устойчивый минус, давление падает ниже допустимого уровня. Но если даже в таких условиях кондиционер заработает, это грозит поломкой компрессора, констатирует Габараева.

Кроме того, компрессор кондиционера смазывается специальным маслом, оно циркулирует вместе с хладагентом, а при понижении температуры оно становится более вязким. В итоге компрессор испытывает повышенную нагрузку и спустя время выходит из строя.

В профилактических целях допускается включение кондиционера в зимнее время, достаточно одного раза в неделю на 15 минут. Но обязательно проводить эту процедуру нужно только в теплом отапливаемом гараже, подчеркивает эксперт. Перед началом весеннего сезона кондиционеру требуется техобслуживание системы с заменой салонного фильтра. Кроме того, необходима антибактериальная обработка испарителя, подытожила Габараева.

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Источник: gazeta.ru