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Не включайте кондиционер зимой, иначе в его системе полетит дорогостоящий элемент

Эксперт Габараева объяснила, чем грозит авто использование кондиционера зимой

Работающий в зимнее время кондиционер в автомобиле может стать причиной поломки компрессора – самой дорогостоящей части системы. Об этом рассказала директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева.

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«На автомобилях, оборудованных штатным кондиционером, заложен заводской алгоритм работы для предупреждения выхода из строя элементов кондиционирования. Рекомендуется пользоваться климатической системой в машине при температурах не ниже плюс 5°C», – объяснила эксперт.

В условиях низких температур в большинстве автомобилей кондиционер попросту не запустится, подчеркивает Габараева. Дело в том, что хладагент в системе имеет определенное давление для прокачки, а оно, в свою очередь, зависит от температуры. Если за окном устойчивый минус, давление падает ниже допустимого уровня. Но если даже в таких условиях кондиционер заработает, это грозит поломкой компрессора, констатирует Габараева.

Кроме того, компрессор кондиционера смазывается специальным маслом, оно циркулирует вместе с хладагентом, а при понижении температуры оно становится более вязким. В итоге компрессор испытывает повышенную нагрузку и спустя время выходит из строя.

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В профилактических целях допускается включение кондиционера в зимнее время, достаточно одного раза в неделю на 15 минут. Но обязательно проводить эту процедуру нужно только в теплом отапливаемом гараже, подчеркивает эксперт. Перед началом весеннего сезона кондиционеру требуется техобслуживание системы с заменой салонного фильтра. Кроме того, необходима антибактериальная обработка испарителя, подытожила Габараева.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 30
10.12.2024 
Фото:freepik / freepik
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