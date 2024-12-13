«Газпромнефть-СМ» выпустила спецпроект о влиянии джаза на интеллект и эмоции

«Газпромнефть – смазочные материалы» и Союз композиторов Евразии создали мультимедийный проект «Джаз (не) для всех: как слушать сложную музыку и к чему это может привести».

Ранее они выступили организаторами первого джазового фестиваля-конкурса во Фрязине.

Темами исследования в спецпроекте стали история, уникальность и влияние музыкального направления на эмоциональное состояние, интеллектуальные способности и развитие креативного мышления у артистов и слушателей. Музыканты рассказали свои истории знакомства с джазом, разрушили мифы о нем и поделились советами с желающими познакомиться с этим видом искусства.

Спецпроект объединил начинающих, молодых и опытных артистов. Мультимедийный материал помогает понять, какое значение имеет джаз для разных поколений.

Рашид Калимуллин, народный артист России, член Совета Союза композиторов России:

«Музыка пробуждает самые прекрасные чувства и учит замечать красоту вокруг. Проекты, направленные на популяризацию этого вида искусства, вносят значительный вклад в формирование правильных ценностей и взглядов у молодого поколения. Если говорить про джаз, к этому добавляется еще и просветительская функция, так как вокруг музыкального направления все еще много предрассудков и заблуждений».

Участниками первого джазового фестиваля-конкурса во Фрязине стали более 100 артистов в возрасте от 7 лет до 21 года. Мероприятие было реализовано в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и прошло в местной Детской школе искусств, концертный зал которой ранее был открыт при поддержке «Газпромнефть-СМ».

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» системно реализует культурно-просветительские проекты, считая это направление одним из самых перспективных. Интерес к искусству и творчеству позитивно влияет на многие аспекты становления личности – расширяет кругозор, помогает развивать креативность, эмоциональный интеллект и нравственную осознанность. Мы хотим, чтобы молодое поколение обладало такими созидательными качествами, поэтому создаем благоприятную среду для их формирования».

Справка

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и собственные проекты в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.