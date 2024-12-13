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Популярный у россиян кроссовер стал дешевле на 100 тысяч рублей по прямой скидке

Сразу два кроссовера Haval подешевели в России на 100 тысяч рублей

Цены на китайские кроссоверы Haval Jolion и Haval H3 снизились на рынке России на 100 тысяч рублей. Прямые скидки от бренда стали доступно россиянам после того, как цены на все комплектации кроссоверов Jolion и H3 выросли ранее на 50 тысяч рублей. Об изменении прайса эксперты узнали в ходе мониторинга цен на рынке.

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Haval H3
Haval H3

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Таким образом, цены на Haval Jolion и H3 с прямой скидкой выглядят следующим образом: Haval Jolion – от 1,949 до 2,749 млн рублей; Haval H3 – от 2,599 до 3,099 млн рублей.

Продажи рестайлинговой версии кроссовера Haval Jolion стартовали в России в феврале текущего года. Автомобиль предлагается в шести комплектациях с турбомотором объемом 1,5 л мощностью 143 л.с. с передним приводом, и 150 л.с. – с полным. В зависимости от версии в паре с двигателем работает или 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот DCT.

Haval Jolion
Haval Jolion

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Haval H3 построен на одной платформе с паркетниками Jolion и Dargo, а по размерам сопоставим с Tank 300 – 4520/1875/1745 мм, размер колесной базы 2170 мм. Он доступен в трех комплектациях, две из которых с передним, а одна – с полным приводом.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Haval
Количество просмотров 7
13.12.2024 
Фото:Haval
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