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Немецкий автобренд создал надежную модель для самых маленьких пассажиров

Mercedes-Benz показал детскую коляску с уникальной системой ремней безопасности

Автопроизводитель Mercedes-Benz презентовал новую модель детской коляски Performance, разработанную в сотрудничестве со специалистами Hartan – мирового бренда по производству детских товаров.

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Коляска предназначена и для повседневной прогулки, и для длительного путешествия, у Performance компактные размеры. В сложенном виде – 75×58,5 x 37,5 см, коляска поместится даже в багажнике спорткара. Сиденье GTR предлагает несколько регулируемых положений спинки и подножки, включая горизонтальное.

Уникальная система ремней безопасности «Quick Fix» обеспечит легкое и надежное пристегивание, а съемная перекладина безопасности с фиксатором и ручной тормоз добавят дополнительную безопасность. Колеса спортивного дизайна на пневматических шинах и шарикоподшипниках обеспечивают отличные ходовые качества.

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Коляска Performance представлена в шести вариантах дизайна. Комфорт маленькому пассажиру обеспечит люлька с индивидуально регулируемой климатической зоной, обеспечивающей оптимальную циркуляцию воздуха. Для эксплуатации зимой предусмотрены грелки для рук, а на летнее время – солнцезащитный козырек с москитной сеткой, он защитит малыша не только от ультрафиолетового излучения, но и от различных насекомых.

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Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik | Mercedes-Benz
Количество просмотров 18
30.12.2024 
Фото:freepik / freepik | Mercedes-Benz
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