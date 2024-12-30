Немецкий автобренд создал надежную модель для самых маленьких пассажиров

Mercedes-Benz показал детскую коляску с уникальной системой ремней безопасности

Автопроизводитель Mercedes-Benz презентовал новую модель детской коляски Performance, разработанную в сотрудничестве со специалистами Hartan – мирового бренда по производству детских товаров.

Коляска предназначена и для повседневной прогулки, и для длительного путешествия, у Performance компактные размеры. В сложенном виде – 75×58,5 x 37,5 см, коляска поместится даже в багажнике спорткара. Сиденье GTR предлагает несколько регулируемых положений спинки и подножки, включая горизонтальное.

Уникальная система ремней безопасности «Quick Fix» обеспечит легкое и надежное пристегивание, а съемная перекладина безопасности с фиксатором и ручной тормоз добавят дополнительную безопасность. Колеса спортивного дизайна на пневматических шинах и шарикоподшипниках обеспечивают отличные ходовые качества.

Коляска Performance представлена в шести вариантах дизайна. Комфорт маленькому пассажиру обеспечит люлька с индивидуально регулируемой климатической зоной, обеспечивающей оптимальную циркуляцию воздуха. Для эксплуатации зимой предусмотрены грелки для рук, а на летнее время – солнцезащитный козырек с москитной сеткой, он защитит малыша не только от ультрафиолетового излучения, но и от различных насекомых.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: auto.mail.ru