#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В структуре ОСАГО грядут серьезные перемены: что нужно знать водителям?
30 декабря
В структуре ОСАГО грядут серьезные перемены: что нужно знать водителям?
Эксперт Корнев объяснил, чем обернутся для...
Почему эти трехлетние машины сейчас можно продать вдвое дороже?
30 декабря
Почему эти трехлетние машины сейчас можно продать вдвое дороже?
Портал 110km описал уровень инфляции на примере...
Механик назвал оптимальное время включения автомобильной печки
30 декабря
Механик назвал оптимальное время включения автомобильной печки
Автовладельцам рассказали, как правильно...

В аптечке и на кухне есть эффективные составы для устранения запаха в салоне авто

Эксперт Титова рассказала, как избавиться от неприятного запаха в салоне машины

Неприятный запах в автомобиле может возникнуть по разным причинам, начиная от пролитой жидкости и заканчивая скоплениями грязи. Но чтобы устранить запах для начала нужно найти его источник. Об этом рассказала руководитель направления продвижения и поддержки продуктов компании «Передовые Платежные Решения» Олеся Титова.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Чтобы поездка была комфортной нужно поверить салон автомобиля на наличие пятен, следов пищи, разлитой жидкости или других источников загрязнения. Желательно пропылесосить коврики, сиденья и труднодоступные места под сиденьями, советует Титова.

«Используйте специальные средства для чистки текстиля или кожи, чтобы удалить пятна и грязь с обивки сидений и панелей. Если возможно, снимите коврики и тщательно их промойте», – рекомендует специалист.

Рекомендуем
Рама, «пневма», кожа: самый мощный (и самый дорогой) Tank

Хорошим способом будет активированный уголь, он является отличным абсорбентом запахов. Небольшие мешочки с активированным углем можно поместить в разных местах салона, и уголь поглотит неприятные запахи.

Хорошо справляется с поглощением неприятных запахов обычная пищевая сода, подчеркивает Титова. Нужно на ночь посыпать ковры и сиденья, а затем все пропылесосить.

По словам Титовой, неприятный запах может исходить из системы кондиционирования. В этом случае нужно обратиться к специалистам на СТО, чтобы они провели дезинфекцию системы специальными средствами, резюмировала Титова.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: u-f.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 13
30.12.2024 
Фото:freepik / prostooleh
Поделиться:
Оцените материал:
0