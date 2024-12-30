В аптечке и на кухне есть эффективные составы для устранения запаха в салоне авто

Эксперт Титова рассказала, как избавиться от неприятного запаха в салоне машины

Неприятный запах в автомобиле может возникнуть по разным причинам, начиная от пролитой жидкости и заканчивая скоплениями грязи. Но чтобы устранить запах для начала нужно найти его источник. Об этом рассказала руководитель направления продвижения и поддержки продуктов компании «Передовые Платежные Решения» Олеся Титова.

Чтобы поездка была комфортной нужно поверить салон автомобиля на наличие пятен, следов пищи, разлитой жидкости или других источников загрязнения. Желательно пропылесосить коврики, сиденья и труднодоступные места под сиденьями, советует Титова.

«Используйте специальные средства для чистки текстиля или кожи, чтобы удалить пятна и грязь с обивки сидений и панелей. Если возможно, снимите коврики и тщательно их промойте», – рекомендует специалист.

Хорошим способом будет активированный уголь, он является отличным абсорбентом запахов. Небольшие мешочки с активированным углем можно поместить в разных местах салона, и уголь поглотит неприятные запахи.

Хорошо справляется с поглощением неприятных запахов обычная пищевая сода, подчеркивает Титова. Нужно на ночь посыпать ковры и сиденья, а затем все пропылесосить.

По словам Титовой, неприятный запах может исходить из системы кондиционирования. В этом случае нужно обратиться к специалистам на СТО, чтобы они провели дезинфекцию системы специальными средствами, резюмировала Титова.

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Источник: u-f.ru