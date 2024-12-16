Думаете, это КАМАЗ? Нет, но да!

В Афганистане скопировали российский полноприводный КАМАЗ

В Афганистане представлен первый грузовик отечественного производства. Это самосвал под маркой NDC, изготовленной национальной корпорацией развития Афганистана, сообщает источник. Известно, что корпорация анонсировала также и появление ряда других продуктов.

Меж тем, в представленном самосвале без труда угадывается автомобиль на шасси КАМАЗ-43118, одной из самых распространенных моделей российского грузового автогиганта. На этой платформе с колесной схемой 6х6 создано огромное количество вариаций.

Если говорить именно о самосвалах, то с 2009 года дочерней камазовской компанией НЕФАЗ производится КАМАЗ-45141. Показанный в Афганистане автомобиль повторяет его практически полностью. Разве что у очень узнаваемой классической кабины К3 появились новые «маска», бампер и вклеенное лобовое стекло, а кузов получил дополнительные треугольные секции спереди и сзади.

Интересно, что на задней секции угадывается рельефная пятиконечная звезда. Пользователи в комментариях к посту отмечают, что полноприводные трехосные КАМАЗы активно использовались Советской Армией в ходе Афганского конфликта в 1979—1989 годах...

Но шутки в сторону. Ведь еще в июле 2021 года КАМАЗ посещала делегация во главе с послом Афганистана в РФ Саидом Тайебом Джавадом. Гостям показали конвейер сборки двигателей, автоматизированную линию лонжеронов, линию сборки кабин и главный сборочный конвейер.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток, КАМАЗ