Популярность на пике: Skoda Kylaq Classic раскупили сразу после старта продаж

Новый Skoda Kylaq собрал 10 000 заявок с начала открытия заказов 2 декабря

Кроссовер, хотя и находится в сегменте бюджетных, хорошо оснащен, в его арсенале такие функции, как светодиодные фары, 16-дюймовые стальные диски, шесть подушек безопасности, регулируемые подголовники, рулевое колесо, регулируемое по наклону и вылету, электропривод боковых зеркал, кондиционер, передний центральный подлокотник.

Skoda Kylaq

Базовая версия Kylaq, несмотря на достойное оснащение, не имеет сенсорного информационно-развлекательного экрана.

Комментируя оснащение комплектации Kylaq Classic, бренд-директор Skoda India Петр Джанеба сказал: «Единственное, чего не хватает, — это информационно-развлекательная система. Мы всегда предпочитаем поставлять полный автомобиль, но это было важно для ценообразования. Однако в нем есть все разъемы, антенны и динамики, поэтому клиенты могут установить экраны стороннего производителя или даже систему Skoda самостоятельно».

Skoda India подтвердила, что Kylaq появится в большинстве автосалонов с 27 января 2025 года.

Skoda также представит Kylaq на предстоящей выставке Bharat Mobility Show (Auto Expo 2025) в Нью-Дели, которая начнется 17 января.

Kylaq поставляется с 1,0-литровым турбомотором, который уже используется в других моделях Skoda и VW. Он выдает 115 л. с. и агрегатируется либо 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо 6-диапазонным автоматом.

Для Kylaq доступно семь оттенков кузова: Tornado Red, Brilliant Silver, Candy White, Carbon Steel, Lava Blue, Deep Black и Olive Gold.

Цены на Kylaq варьируются от 789 000 рупий (970 000 рублей) до 1 440 000 рупий (1,8 млн рублей).

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Источник: Autocar India