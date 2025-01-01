Мода на кроссоверы и внедорожники стала опасной для пешеходов

Рост популярности кроссоверов увеличивает риск травм пешеходов при столкновениях

В последние годы рост популярности внедорожников и пикапов в США привел к увеличению числа травм у пешеходов при столкновении с транспортными средствами.

Исследования показывают, что высокие автомобили наносят более серьезные повреждения пешеходам, чем более низкие, поскольку их передняя часть оказывает более сильное воздействие на тело пешехода.

В исследование IIHS (Институт страхования безопасности дорожного движения США) проанализировано 202 аварии с участием пешеходов в возрасте 16 лет и старше, произошедших в нескольких американских штатах. Было установлено, что увеличение скорости автомобиля пр аварии значительно увеличивает вероятность тяжелых травм.

У пешеходов, сбитых на скорости 32 км/ч, в 46% случаев был шанс получить умеренную травму, такую как перелом кости или сотрясение мозга, и 18% получить серьезную травму, такую как открытый перелом кости. При скорости 56 км/ч риск получения умеренной травмы возрастал до 86%, а риск получения серьезной травмы возрастал до 67%. Что касается смертельных случаев, у пешеходов, сбитых на скорости 32 км/ч, был всего 1% шанс умереть от полученных травм, а при скорости 56 км/ч риск достигал 19%; при скорости 80 км/ч он превышал 80%.

Особое внимание исследователи уделили высоте передней части транспортного средства, чем она выше, тем больше вероятность того, что пешеход получит более тяжелые повреждения. Исследование показало, что даже на скорости 32 км/ч пикапы с более высокой передней частью наносили гораздо больше травм, чем легковые автомобили средней высоты.

Сравнив данные о травмах, полученных пешеходами в США и Германии, исследователи IIHS обнаружили, что в Америке пешеходы получают более серьезные травмы даже при одинаковых скоростях. Этот результат связывают с популярностью больших автомобилей в США, что приводит к увеличению риска травм на всех скоростях при столкновении.

Таким образом, результаты исследования подчеркивают необходимость пересмотра скоростных ограничений в жилых районах и городах, где высокие автомобили стали обычным явлением. Важно учитывать, что SUV могут существенно повысить опасность для пешеходов даже при невысокой скорости, особенно в местах с высокой плотностью движения.

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Источник: iihs.org