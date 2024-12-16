Бензиновый гибрид с богатым оснащением — автоконцерн расширяет линейку бренда

На рынке Британии появится 188-сильный гибрид Haval Jolion Pro 2025 от ₽3,9 млн

Great Wall Motor расширит линейку продукции на рынке Великобритании выпуском автомобилей бренда Haval, и первой моделью будет Jolion Pro.

Jolion Pro для британских потребителей оснастят гибридной системой, состоящей из двигателя объемом 1,5 л и электродвигателя, совокупной мощностью 188 л.с. Ожидается, что стоимость новинки на рынке Британии составит порядка 30 000 фунтов стерлингов (примерно 3,9 млн рублей по актуальному курсу).

Haval Jolion Pro 2025

«С запуском моделей Haval от GWM мы можем предложить потребителям, которые хотят сделать свой первый шаг к электрификации, высококонкурентный и хорошо оснащенный бензиновый гибридный электромобиль», – заявил управляющий директор GWM UK Тоби Маршалл.

В GWM подчеркнули, что всю информацию о технических параметрах и комплектации Jolion Pro обнародуют уже в ближайшие недели.

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Источник: ixbt.com