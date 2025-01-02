Видеокамеры начали выявлять нетрезвых водителей

В Великобритании камеры с искусственным интеллектом определяют пьяных за рулем

Первый в мире пилотный проект, в ходе которого в эксплуатацию вводятся дорожные камеры с искусственным интеллектом, способным выявить нетрезвого водителя, запущен в Великобритании. Авторы проекта считают, что это может стать мощным оружием в борьбе против водителей, находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков.

Технология внедряется в уже действующие камеры, которые сейчас выявляют водителей, пользующихся мобильниками или не пристегивающихся ремнями безопасности. Однако теперь подключенные к камерам облачные алгоритмы позволят выявить и необычное поведение водителя – подобно тому, как обычный полицейский видит на дороге подозрительный автомобиль, двигающийся по странным траекториям и/или водителя, совершающего нетипичные жесты.

Обычная камера в английской глубинке, примерно такие применяются и у нас. Но скоро некоторые из них «поумнеют»...

Если алгоритм «заподозрит», что водитель в автомобиле может быть нетрезв, он тут же передаст информацию ближайшему патрулю или посту по ходу движения машины, а уж там будут действовать по обстоятельствам... Конечно, все это в очередной раз заставляет вспомнить «1984» Оруэлла и фразу «Большой Брат следит за тобой», однако в Великобритании проблема нетрезвых водителей стоит не менее остро, чем в России, и, к тому же, подогревается повсеместным сокращением штата полицейских, поэтому власти настроены решительно.

В течение декабря полиция графств Девон и Корнуолл, где сеть дорог очень широка (почти 14 000 миль) и патрулей не хватает, внедряла камеры с системой искусственного интеллекта. А дальше... полиция намерена тесно сотрудничать с австралийской компанией Acusensus, которая предоставляет для проекта программное обеспечение, и совместно с властями принимать решение о дальнейшей судьбе этой инициативы. Как думаете, хороша ли она?

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Источник: Autoexpress