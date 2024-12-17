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Какие шины подойдут для езды по заснеженным дорогам — объясняем нюансы

Эксперт Трушкова объяснила преимущества узких шин перед широкими в зимнее время

При выборе зимних шин необходимо учитывать условия эксплуатации, а также рекомендации производителя. Но более предпочтительным выбором будут узкие шины. Таким советом поделилась директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

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«Узкие шины лучше прорезают снег, достигая более твердого покрытия дороги. Это может улучшить сцепление на заснеженных и обледенелых дорогах. Узкие шины создают большее давление на единицу площади, что может способствовать лучшему сцеплению на рыхлом или свежем снегу», – подчеркивает специалист.

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Широкие покрышки дольше тормозят, а также «плавают» по снегу, при этом имеют большее сопротивление к аквапланированию, так как распределяют воду по более широкой площади, уточняет Трушкова.

В зимнее время года, особенно в условиях льда и глубокого снега, узкие шины обладают определенными преимуществами в сцеплении и устойчивости при торможении. Но выбор шин всегда должен быть основан на индивидуальных условиях эксплуатации и рекомендациях производителя автомобиля, а также типа шин (зимние шины с подходящими протекторами), подытожила Трушкова.

Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 100
17.12.2024 
Фото:freepik / wirestock
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