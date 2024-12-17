Какие шины подойдут для езды по заснеженным дорогам — объясняем нюансы

Эксперт Трушкова объяснила преимущества узких шин перед широкими в зимнее время

При выборе зимних шин необходимо учитывать условия эксплуатации, а также рекомендации производителя. Но более предпочтительным выбором будут узкие шины. Таким советом поделилась директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Узкие шины лучше прорезают снег, достигая более твердого покрытия дороги. Это может улучшить сцепление на заснеженных и обледенелых дорогах. Узкие шины создают большее давление на единицу площади, что может способствовать лучшему сцеплению на рыхлом или свежем снегу», – подчеркивает специалист.

Широкие покрышки дольше тормозят, а также «плавают» по снегу, при этом имеют большее сопротивление к аквапланированию, так как распределяют воду по более широкой площади, уточняет Трушкова.

В зимнее время года, особенно в условиях льда и глубокого снега, узкие шины обладают определенными преимуществами в сцеплении и устойчивости при торможении. Но выбор шин всегда должен быть основан на индивидуальных условиях эксплуатации и рекомендациях производителя автомобиля, а также типа шин (зимние шины с подходящими протекторами), подытожила Трушкова.

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Источник: rg.ru