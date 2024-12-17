Назван гибрид, который значительно сэкономит ваши расходы на топливо

Toyota Camry 2025 завоевала титул «Автомобиль года» по версии экспертов CarBuzz

Toyota Camry 2025 года удостоилась титула «Автомобиль года» по версии издания CarBuzz. Модель олицетворяет собой глобальный переход к гибридным технологиям, сочетая стиль, экономичность и новации.

Девятое поколение Camry получило для оснащения только гибридный силовой агрегат, это делает седан одним из самых экономичных автомобилей. Средний расход топлива составляет менее 5 л на 100 км.

Toyota Camry 2025

«Решение сделать девятое поколение Toyota Camry доступным только в виде гибрида – это серьезный сигнал для всей отрасли. Это также должно стать тревожным сигналом для потребителей массового рынка о том, что действительно пришло время сделать выбор их следующего автомобиля в пользу гибрида», – подчеркивает старший дорожный тестировщик CarBuzz Иэн Райт.

Toyota Camry 2025

Цена на базовую версию стартует от 30 тыс. долларов (3,09 млн рублей, согласно актуальному курсу). Автомобиль идеально подходит для семейных поездок и дальних путешествий.

Кроме Camry эксперты отметили также лучшим электрокаром для покупки в 2025 году Hyundai Ioniq 5 N. Обе эти модели задают новые стандарты для рынка автомобилей России и мира.

Toyota Camry 2025

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Источник: carbuzz.com

