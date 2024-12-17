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Назван гибрид, который значительно сэкономит ваши расходы на топливо

Toyota Camry 2025 завоевала титул «Автомобиль года» по версии экспертов CarBuzz

Toyota Camry 2025 года удостоилась титула «Автомобиль года» по версии издания CarBuzz. Модель олицетворяет собой глобальный переход к гибридным технологиям, сочетая стиль, экономичность и новации.

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Девятое поколение Camry получило для оснащения только гибридный силовой агрегат, это делает седан одним из самых экономичных автомобилей. Средний расход топлива составляет менее 5 л на 100 км.

Toyota Camry 2025
Toyota Camry 2025
«Решение сделать девятое поколение Toyota Camry доступным только в виде гибрида – это серьезный сигнал для всей отрасли. Это также должно стать тревожным сигналом для потребителей массового рынка о том, что действительно пришло время сделать выбор их следующего автомобиля в пользу гибрида», – подчеркивает старший дорожный тестировщик CarBuzz Иэн Райт.
Toyota Camry 2025
Toyota Camry 2025

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Цена на базовую версию стартует от 30 тыс. долларов (3,09 млн рублей, согласно актуальному курсу). Автомобиль идеально подходит для семейных поездок и дальних путешествий.

Кроме Camry эксперты отметили также лучшим электрокаром для покупки в 2025 году Hyundai Ioniq 5 N. Обе эти модели задают новые стандарты для рынка автомобилей России и мира.

Toyota Camry 2025
Toyota Camry 2025

Источник: carbuzz.com

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Светлана Тарасенко
Фото:CarBuzz
Количество просмотров 472
17.12.2024 
Фото:CarBuzz
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-13