Назван гибрид, который значительно сэкономит ваши расходы на топливо
Toyota Camry 2025 года удостоилась титула «Автомобиль года» по версии издания CarBuzz. Модель олицетворяет собой глобальный переход к гибридным технологиям, сочетая стиль, экономичность и новации.
Девятое поколение Camry получило для оснащения только гибридный силовой агрегат, это делает седан одним из самых экономичных автомобилей. Средний расход топлива составляет менее 5 л на 100 км.
«Решение сделать девятое поколение Toyota Camry доступным только в виде гибрида – это серьезный сигнал для всей отрасли. Это также должно стать тревожным сигналом для потребителей массового рынка о том, что действительно пришло время сделать выбор их следующего автомобиля в пользу гибрида», – подчеркивает старший дорожный тестировщик CarBuzz Иэн Райт.
Цена на базовую версию стартует от 30 тыс. долларов (3,09 млн рублей, согласно актуальному курсу). Автомобиль идеально подходит для семейных поездок и дальних путешествий.
Кроме Camry эксперты отметили также лучшим электрокаром для покупки в 2025 году Hyundai Ioniq 5 N. Обе эти модели задают новые стандарты для рынка автомобилей России и мира.
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Источник: carbuzz.com