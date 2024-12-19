Создан мультимедийный проект о синтетических моторных маслах

Онлайн-журнал «Энергия+» выпустил просветительский спецпроект о продукции «Газпромнефть – смазочные материалы».

Благодаря ему читатели смогут узнать о синтетических моторных маслах, современных технологиях их производства и уникальных свойствах.

Проект «Как по маслу» объединил в себе креативную анимацию, яркий визуал и научно-популярный язык повествования. Он реализован в формате виртуальной экскурсии по производственной площадке и позволяет изучить процесс создания высокотехнологичных смазочных материалов – от доставки сырья и его переработки методом гидроизодепарафинизации до выпуска сульфонатных присадок и фасовки продукции.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«На предприятиях «Газпромнефть-СМ» сконцентрированы передовые технологии и самые эффективные бизнес-решения в отрасли производства масел. Сочетание этих факторов с высокопрофессиональной командой сотрудников позволяет нам охватывать все сегменты российской экономики, быть лидером на рынке смазочных материалов и покорять новые вершины».

Владимир Капустин, доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук:

«Современные дети с ранних лет глубоко погружены в цифровую среду, поэтому создание одновременно полезного и увлекательного контента в ней – важный элемент системы дошкольного и школьного образования. Рабочими могут быть только актуальные инструменты, и сфера просвещения здесь не исключение. Готовность технологических лидеров, таких как «Газпромнефть-СМ», участвовать в формировании научно-популярной базы существенно умножает качество информации в ней».

Справка

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.

«Энергия+» – первый в России научно-популярный онлайн-журнал об энергетике. Главными темами публикаций являются открытия и достижения в этой сфере, а спикерами выступают лучшие эксперты и сотрудники крупнейших энергетических компаний.