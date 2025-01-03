В некоторых городах разрешенную скорость снизят до 30 км/ч

В Нью-Йорке собираются ввести скоростное ограничение 20 миль/ч для ряда районов

Любовь американцев к большим внедорожникам и пикапам может стать причиной новых скоростных ограничений в городах США. Институт дорожной безопасности (IIHS) провел исследование, где сопоставил высоту передней части автомобилей с количеством и характером аварий с пешеходами – и пришел к однозначным выводам. Конечно, зависимость совершенно понятная и очевидная, но цифры все равно интересные.

Исследователи изучили 202 ДТП с пешеходами, произошедшие за последнее время в Мичигане, Калифорнии, Нью-Джерси и Техасе, используя фотографии автомобилей участников и принимая во внимание высоту передней кромки капота, а также скорость, на которой произошло столкновение. Рассматривались серьезные травмы (то есть ранения, требующие немедленной медицинской помощи – например, перелом) и смертельные случаи.

В выборке инцидентов, произошедших на скоростях с 15 до 35 миль/ч вероятность получения серьезной травмы растет с 9 до 52%, если это обычная легковушка. Если же столкновение происходит с пикапом или внедорожником, вероятность серьезной травмы увеличивается уже с 11 до 91%.

Что касается смертельного исхода, то для обеих категорий машин его вероятность составляет менее 2% при скорости 15 миль/ч. Но стоит скорости начать расти, процентные соотношения быстро расходятся: на 35 миль/ч пикап убивает пешехода с вероятностью в 42%, тогда как легковушка – всего с 15-процентной вероятностью.

По всей видимости, это исследование станет триггером для введения новых скоростных ограничений, и первым городом станет Нью-Йорк. Исследователи говорят, что действующее там ограничение в 25 миль/ч (то есть 40 км/ч) может быть слишком высоким. Поэтому в оживленных районах мегаполиса будет введено новое ограничение – 20 миль/ч, что составляет около 32 км/ч. Кстати, в центре Лондона скорость снизили с 30 до 20 миль/ч еще в марте 2020 года – и это помогло сократить количество ДТП с пешеходами на 63%... Может, и у нас пора?

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Источник: Jalopnik