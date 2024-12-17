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На разработку модульной платформы выделят в 2 раза больше денег, чем планировали

Парсаданян: на разработку единой модульной платформы выделят 160 млрд рублей

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян сообщил, что на разработку единой модульной платформы для автомобилей планируется выделить 160 млрд рублей в ближайшие пять лет.

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Основным разработчиком платформы станет ФГУП «НАМИ», также будут привлекаться ключевые автопроизводители – АВТОВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ.

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Упор планируется сделать на создание платформы для автомобилей классов C, D и E.

Предпроектная деятельность по созданию единой модульной платформы началась в этом году, уточнил гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров.

По его словам, к участию в проекте проявили желание не только автозаводы, но и крупные разработчики автокомпонентов. Сейчас проводятся маркетинг и формирование потребительских свойств.

И все автозаводы со своими маркетологами и конструкторами участвуют уже в этой работе, пояснил он.

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На основе отечественной единой модульной платформы планируется производить не только автомобили с ДВС, но и гибриды, и электромобили. Новая архитектура ляжет в основу массовых автомобилей гольф-класса, среднего класса и бизнес-класса.

Ранее шла речь о выделении 87 млрд рублей, но, подсчитав, в Минпромторге, видимо, поняли, что этих денег окажется недостаточно.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:НАМИ
Количество просмотров 181
17.12.2024 
Фото:НАМИ
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