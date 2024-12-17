На разработку модульной платформы выделят в 2 раза больше денег, чем планировали
Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян сообщил, что на разработку единой модульной платформы для автомобилей планируется выделить 160 млрд рублей в ближайшие пять лет.
Основным разработчиком платформы станет ФГУП «НАМИ», также будут привлекаться ключевые автопроизводители – АВТОВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ.
Упор планируется сделать на создание платформы для автомобилей классов C, D и E.
Предпроектная деятельность по созданию единой модульной платформы началась в этом году, уточнил гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров.
По его словам, к участию в проекте проявили желание не только автозаводы, но и крупные разработчики автокомпонентов. Сейчас проводятся маркетинг и формирование потребительских свойств.
И все автозаводы со своими маркетологами и конструкторами участвуют уже в этой работе, пояснил он.
На основе отечественной единой модульной платформы планируется производить не только автомобили с ДВС, но и гибриды, и электромобили. Новая архитектура ляжет в основу массовых автомобилей гольф-класса, среднего класса и бизнес-класса.
Ранее шла речь о выделении 87 млрд рублей, но, подсчитав, в Минпромторге, видимо, поняли, что этих денег окажется недостаточно.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: ТАСС