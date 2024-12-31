Легендарный «японец» получил обновленную версию в честь своего юбилея

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Mazda представила MX-5 Miata 2025 и сохранила цену дешевле 30 000 долларов

Компания Mazda представила MX-5 Miata 2025 модельного года, сохранив при этом привлекательную цену – ниже $30 000.

Базовая цена на Mazda MX-5 Miata Sport 2025 немного выросла по сравнению с прошлым годом, составив $29 330 (против $28 985). Однако, за эти деньги вы получаете богатое оснащение: светодиодные фары, стильный черный мягкий верх, 16-дюймовые легкосплавные диски с металлической черной отделкой, кожаный руль, аудиосистему с шестью динамиками и современную 8,8-дюймовую информационно-развлекательную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Не стоит забывать и о наличии множества систем помощи водителю, обеспечивающих безопасность и комфорт.

Mazda MX-5 Miata 2025
Mazda MX-5 Miata 2025
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Средняя комплектация Club ($32 830) предлагает еще больше возможностей для активной езды. В нее входят распорка стоек амортизатора, спортивные амортизаторы Bilstein, дифференциал повышенного трения, режим Track Mode для настоящих ценителей спортивного вождения, глянцевые черные акценты, а также более крупные 17-дюймовые колеса. Помимо этого, в комплектации Club доступны подогрев сидений с замшевой вставкой и высококачественная аудиосистема Bose с девятью динамиками. Любители комфорта также могут заказать складную жесткую крышу. Для тех, кто ищет максимальной спортивности, доступен пакет Brembo BBS Recaro за $4900, включающий в себя тормоза Brembo, колеса BBS и подогреваемые спортивные сиденья Recaro.

Версия Grand Touring ($34 630) получила новый, элегантный цвет кузова Deep Crystal Blue, что расширяет возможности персонализации. Кроме того, все модели 2025 года оснащены новой системой электроусилителя руля, обеспечивающей более точное и отзывчивое управление.

Интерьер Mazda MX-5 Miata 2025
Интерьер Mazda MX-5 Miata 2025

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Самой желанной новинкой станет, безусловно, специальное издание, посвященное 35-летию серии MX-5 Miata. Его дебют состоится в январе на гонке «24 часа Дайтоны». Mazda пока держит в секрете многие детали, но уже известно, что этот лимитированный автомобиль будет окрашен в эффектный цвет Artisan Red, получит салон из роскошной коричневой кожи Nappa и множество эксклюзивных элементов.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 12
31.12.2024 
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda Mx-5

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