Стало известно, когда появится Нива Спорт и чем ее «нафаршируют»
Предсерийную сборку модернизированной Niva Sport АВТОВАЗ начнет до конца декабря
На пробу АВТОВАЗ выпустит несколько таких машин, в товарных объемах она встанет на конвейер уже в начале 2025 года.
Эта Нива Спорт будет оснащена мотором 1.6 мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также усиленным задним мостом, пружинами и амортизаторами Лада Спорт, задними дисковыми тормозами и 17-дюймовыми колесами.
В перспективе первого полугодия 2025 года появится и Нива с долгожданным восьмиклапанным мотором 1.8 мощностью 90 л.с.
Есть информация, что 122-сильный двигатель Весты дефорсируют до 90 л.с., чтобы повысить крутящий момент, что более важно для внедорожного автомобиля, чем максимальная мощность.
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Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram
Фото:АВТОВАЗ
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18.12.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend 2013/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
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