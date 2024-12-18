Стало известно, когда появится Нива Спорт и чем ее «нафаршируют»

Предсерийную сборку модернизированной Niva Sport АВТОВАЗ начнет до конца декабря

На пробу АВТОВАЗ выпустит несколько таких машин, в товарных объемах она встанет на конвейер уже в начале 2025 года.

Эта Нива Спорт будет оснащена мотором 1.6 мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также усиленным задним мостом, пружинами и амортизаторами Лада Спорт, задними дисковыми тормозами и 17-дюймовыми колесами.

В перспективе первого полугодия 2025 года появится и Нива с долгожданным восьмиклапанным мотором 1.8 мощностью 90 л.с.

Есть информация, что 122-сильный двигатель Весты дефорсируют до 90 л.с., чтобы повысить крутящий момент, что более важно для внедорожного автомобиля, чем максимальная мощность.

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Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram