А вы знаете, за какое нарушение вас не выпустят за границу? – объясняет эксперт

Эксперт Уткина: Деньги на погашение неоплаченного штрафа ГАИ удержат из зарплаты

Не оплаченный вовремя штраф за нарушение Правил дорожного движения грозит автовладельцу не только арестом банковских счетов – деньги на погашение задолженности могут удержать из зарплаты. Об этом в беседе с корреспондентом «За рулем» рассказала директор по коммуникациям ГК Автодом и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина.

Она напомнила, что для оплаты штрафа ГАИ у водителя есть 60 дней с момента получения постановления за нарушение ПДД. За несвоевременную оплату штрафа российским законодательством предусмотрен ряд наказаний.

Мнение эксперта

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК Автодом и ГК АвтоСпецЦентр

– Если штраф не будет погашен в течение указанного периода, дело передается на рассмотрение Федеральной службе судебных приставов. Они начинают процедуру принудительного взыскания. Происходит арест банковских счетов: ФССП может наложить арест на счета должника в банках, что ограничивает доступ к денежным средствам. Также предусмотрено и удержание из заработной платы.

Уткина подчеркивает, что имущество автовладельца могут арестовать, чтобы покрыть задолженность, речь идет в первую очередь о транспортном средстве.

«Предусмотрено и ограничение на выезд за границу. Выезд может быть ограничен для тех, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей. Таким образом, несвоевременная оплата штрафа может привести к серьезным последствиям для автовладельца, включая финансовые санкции и ограничения в свободе передвижения», – подытожила эксперт.

Напомним, на прошлой неделе Госдума РФ во втором и третьем чтениях одобрила повышение штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Соответствующий федеральный закон вступит в силу 1 января 2025 года.