Чтобы не спалить автомобиль, нужно правильно прогревать мотор – как делать не надо

Эксперт Константинов объяснил, чем чреват холостой прогрев двигателя автомобиля

Прогрев двигателя автомобиля без последующего движения чреват преждевременным износом силового агрегата, а также вредит экологии. Об этом напомнил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Прогрев двигателя автомобиля перед поездкой – привычная процедура для многих водителей, особенно в холодное время года. Однако оставлять машину работать на холостых оборотах длительное время без движения может быть опасно по нескольким причинам», – подчеркивает специалист.

Константинов отмечает, что холостой прогрев повышает износ силового агрегата, поскольку современные двигатели рассчитаны на работу при движении. В частности, долгий прогрев может стать причиной образования нагара на стенках цилиндров и свечах зажигания. А это, в свою очередь, уменьшает эффективность работы двигателя и сокращает его ресурс, констатирует Константинов.

К тому же долгий прогрев негативно влияет на экологию и здоровье людей из-за выхлопа токсичных веществ. Более того, расход топлива при таком длительном прогреве повышается, а нагрузка на топливный насос и систему подачи топлива увеличивается.

Константинов предупреждает, что оставленный без присмотра автомобиль с долго работающим двигателем может стать причиной перегрева отдельных узлов, как следствие – возникнет пожар. Особенно это актуально для автомобилей с изношенной электропроводкой и системой охлаждения, подытожил Константинов.

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Источник: rg.ru