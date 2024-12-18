Не выдержали конкуренции: стало известно, какие автобренды из КНР покинут Россию

Дилеры назвали причины ухода некоторых брендов из Китая с рынка РФ в 2025 году

Некоторые автобренды из Китая могут исчезнуть с рынка России в 2025 году по причине невостребованности у клиентов. Таким прогнозом поделился коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Он подчеркнул, что сдерживающим фактором для развития является переизбыток однотипных моделей. В такой ситуации сильные позиции на рынке РФ будут у брендов с качественным маркетингом, программами стимулирования спроса и инвестиционными вливаниями.

«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода – низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton», – полагает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Дилеры перестали инвестировать в эти бренды, налицо однотипность китайских автомобилей, потому что эти марки являются, по сути, моделями группы Chery, Geely, Great Wall и Changan.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что вряд ли кто-то из больших игроков покинет авторынок РФ в 2025 году. При этом он констатирует, что небольшие игроки с объемами продаж менее 3 тыс. авто окажутся под давлением текущей ситуации. Поэтому часть брендов будет либо в состоянии заморозки до лучших времен, либо временно прекратит деятельность в нашей стране, подытожил Ольховский.

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Источник: autostat.ru