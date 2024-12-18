#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Потребляемый таким обогревателем ток – 1,6 А. Вид изнутри (фото сверху), примеряем: вид снаружи (фото снизу).
19 декабря
На улице мороз, а в машине тепло — что для этого нужно сделать
Эксперты «За рулем» раскрыли простые приемы для...
Машина дала течь – срочно в автосервис: в каких случаях поездки на авто опасны
18 декабря
Машина дала течь – срочно в автосервис: в каких случаях поездки на авто опасны
Эксперт Трушкова перечислила 4 вида опасных...
Москвичей начнут штрафовать первыми: в России весной 2025 года стартует эксперимент
18 декабря
Москвичей начнут штрафовать первыми: в России весной 2025 года стартует эксперимент
Названы регионы РФ, в которых водителей в 2025...

Не выдержали конкуренции: стало известно, какие автобренды из КНР покинут Россию

Дилеры назвали причины ухода некоторых брендов из Китая с рынка РФ в 2025 году

Некоторые автобренды из Китая могут исчезнуть с рынка России в 2025 году по причине невостребованности у клиентов. Таким прогнозом поделился коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Датчик глубины брода, блокировки, ремни на магнитах и другие фишки Jetour T2

Он подчеркнул, что сдерживающим фактором для развития является переизбыток однотипных моделей. В такой ситуации сильные позиции на рынке РФ будут у брендов с качественным маркетингом, программами стимулирования спроса и инвестиционными вливаниями.

«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода – низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton», – полагает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Дилеры перестали инвестировать в эти бренды, налицо однотипность китайских автомобилей, потому что эти марки являются, по сути, моделями группы Chery, Geely, Great Wall и Changan.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В свою очередь, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что вряд ли кто-то из больших игроков покинет авторынок РФ в 2025 году. При этом он констатирует, что небольшие игроки с объемами продаж менее 3 тыс. авто окажутся под давлением текущей ситуации. Поэтому часть брендов будет либо в состоянии заморозки до лучших времен, либо временно прекратит деятельность в нашей стране, подытожил Ольховский.

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 27
18.12.2024 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0