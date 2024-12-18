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Цены на запчасти для популярного в РФ бренда из Китая упали за год почти на 17%

В РСА рассказали, как изменились цены на запчасти для расчета выплаты по ОСАГО

Цены на запчасти, по которым рассчитываются компенсации по ОСАГО автомобилей европейского, японского и корейского производства, выросли за год в России на 17%. Об этом заявил начальник управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков (РСА) Андрей Маклецов.

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При этом стоимость комплектующих для китайских машин, хоть и незначительно, но упала, согласно данным РСА.

«Рекордсменом по подорожанию, по данным страховщиков, оказалась марка BMW – детали для баварских автомобилей выросли в цене на 17%. Заметно подорожали запчасти для Audi (+15,1%), Renault (+12,1%) и Mercedes-Benz (+11,8%). В меньшей степени увеличилась стоимость компонентов для Toyota, Hyundai и Kia – на 7,5%, 2,1% и 2,4% соответственно», – перечислил специалист.

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Цены на запчасти для автомобилей из КНР в справочниках РСА показывают динамику снижения. По состоянию на декабрь подешевели цены на комплектующие практически всех брендов из Китая, представленных в РФ.

«Наиболее заметным снижением отметилась Omoda – минус 16,8%. В незначительном плюсе оказались только комплектующие для Great Wall (1,1%) и Kaiyi (1,6%)», – уточнил эксперт.

Серьезный скачок средней динамики цен на автозапчасти зафиксирован в декабре 2023 года. Причем некоторые показатели периодически откатывались назад, но по итогам года цены так или иначе выросли, подытожил Маклецов.

Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 23
18.12.2024 
Фото:Depositphotos
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