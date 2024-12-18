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Эксперт Трушкова перечислила 4 вида опасных...

Машина дала течь – срочно в автосервис: в каких случаях поездки на авто опасны

Эксперт Трушкова перечислила 4 вида опасных пятен под автомобилем

Появление различных пятен под автомобилем свидетельствует о наличии серьезной проблемы. Об этом напомнила директор по сервису дилерского холдинга «Рольф» Юлия Трушкова.

«Сначала определите природу жидкости. Если она коричневая или черная, а также вязкая, то это масло двигателя. Обычно жидкость находится под моторным отсеком», – объяснила эксперт.
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Трушкова уточнила, что трансмиссионная жидкость имеет красноватый или коричневый оттенок и, как правило, находится под центральной частью автомобиля. Если же под колесами образовалось прозрачное или светло-коричневое пятно с едва уловимым запахом гликоля, то с большой долей вероятности это тормозная жидкость.

Зачастую под автомобиль протекает антифриз, обычно зеленого, оранжевого или розового цвета. Может вытечь и обычная вода из-за работы кондиционера, в этом случае причин для беспокойства нет, констатирует Трушкова.

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При наличии пятен необходимо определить место утечки и проверить уровень техжидкостей в машине. Если он низкий, пользоваться транспортным средством нельзя, нужно отбуксировать его для проверки в сервис. Если утечка несерьезная и уровни в пределах нормы, можно сделать диагностику на ближайшей СТО, подытожила Трушкова.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 50
18.12.2024 
Фото:Unsplash
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