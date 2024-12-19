Подсчитано, как подорожает ТО для владельцев автомобилей с 1 января

«Коммерсант»: с 1 января стоимость техосмотра для авто вырастет на 7,3–7,5%

С 1 января 2025 года стоимость техосмотра (ТО) для владельцев легковых автомобилей вырастет на 7,3-7,5% в зависимости от региона.

До 20 декабря региональные власти должны утвердить новые тарифы на техосмотр, и большинство субъектов России уже подтвердили планы об увеличении цен с 1 января 2025 года. В некоторых регионах, например в Амурской области, тариф вырастет с 1,57 тыс. до 1,69 тыс. рублей, Ненецком АО – с 1,5 тыс. до 1,6 тыс. руб., а в Краснодарском крае – с 1,45 тыс. до 1,56 тыс. рублей.

В то же время в Ивановской области цена останется на уровне 981 рубля, а в ЛНР – 980 рублей.

Ежегодная индексация тарифов на ТО введена с 2022 года. Регионы обязаны запрашивать у операторов ТО данные о расходах для расчета «экономически обоснованного» тарифа, но если информация предоставляется менее чем половиной компаний, тарифы увеличиваются по индексу потребительских цен. В 2024 году в нескольких областях, таких как Алтайский край и Саратовская область, такая ситуация привела к повышению цен.

По мнению экспертов, действующие тарифы не покрывают реальных затрат операторов ТО. Глава союза «Техэксперт» Сергей Зайцев утверждает, что 70% операторов незаконно продают диагностические карты без проверки автомобилей. В 2023 году из 6,3 млн недействительными признаны 6,6 тыс. карт. Для борьбы с мошенниками, уверен он, нужно передавать контроль за ТО в руки государства.

С 2021 года владельцы автомобилей старше четырех лет обязаны проходить ТО при постановке на учет, перерегистрации или изменении конструкции машины. По данным МВД, ежегодно около 5-6 млн легковых автомобилей проходят техосмотр, а также все грузовики и такси, которые должны проходить проверку с определенной периодичностью, которая зависит от возраста машины.

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Источник: «Коммерсант»