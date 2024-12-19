Похож на Range Rover: на российском рынке появился новый мощный кроссовер

В Москве состоялась презентация гибридного премиум-внедорожника Rox 01

На российский рынок официально вышел китайский автобренд Rox с гибридным кроссовером Rox 01. Автомобиль внешне похож на Range Rover. Он получил гибридную силовую установку, включающую бензиновый мотор объемом 1,5 литра и два электромотора, общая мощность равна 476 л.с.

ROX 01

На чистом электричестве машина проезжает до 235 км, а с участием генератора запас хода возрастает до 1132 км.

Автомобиль получил современные электронные ассистенты безопасности, трехзонный климат-контроль, медиасистему с экраном диагональю 15,7 дюйма, цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма.

ROX 01

Бренд предоставляет 5-летнюю гарантию на кроссовер 01 в России, а также гарантию 8 лет на аккумулятор.

В РФ автомобиль доступен в двух версиях: 7-местный кроссовер и 6-местный VIP-шаттл (9 169 000 руб. и 9 379 000 руб. соответственно).

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Источник: Autonews.ru