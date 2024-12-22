Японцы выпустили имиджевую версию Suzuki Swift Sport — она последняя

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Suzuki представила прощальную версию хэтчбека Swift Sport — Final Edition

Suzuki представила финальную версию модели Swift Sport – ZC33S Final Edition, которая будет выпущена с марта по ноябрь 2025 года. Эта ограниченная серия предназначена исключительно для японского рынка и станет прощанием с поколением ZC33S, выпущенным в 2017 году.

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Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition
Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition

Swift Sport ZC33S Final Edition выделяется рядом уникальных особенностей. К ним относятся черная решетка радиатора, эксклюзивные 17-дюймовые черные диски, красные тормозные суппорты и эмблемы, а также специальные наклейки на задних стойках. Внешний вид сохранит узнаваемый стиль, присущий этому горячему хэтчбеку.

Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition
Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition

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Интерьер модели также получил стильные обновления. В нем появились алюминиевые вставки с градиентом на приборной панели и дверных картах, а также акценты в виде надписей «Sport» и «ZC33S powered by Suzuki». Кроме того, сохранены спортивные сиденья с красной строчкой и алюминиевые педали.

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Под капотом Swift Sport Final Edition установлен знакомый 1,4-литровый турбированный двигатель мощностью 138 л.с., который обеспечивает достойную динамику для автомобиля весом 970 кг. Мощность передается на передние колеса через 6-ступенчатую механическую или автоматическую коробку передач.

Swift Sport ZC33S Final Edition будет выпускаться с марта по ноябрь 2025 года. Цены начинаются от 2 329 800 иен (1,5 млн рублей) для механической коробки передач и от 2 401 300 иен (1,6 млн рублей) для автоматической.

Suzuki объявила, что закончит производство стандартной версии Swift Sport в феврале 2025 года, хотя она останется доступной вместе с Final Edition до тех пор, пока не распродадут имеющиеся запасы.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Suzuki
Количество просмотров 14
22.12.2024 
Фото:Suzuki
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